La celebración de gol más curiosa del año se presentó en África; nadie lo podía creer

La celebración de gol más curiosa del año se presentó en África; nadie lo podía creer

En medio de un partido en la primera división de Kenia, un jugador protagonizó una curiosa celebración de gol que le ha dado la vuelta al mundo en redes sociales.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 14 de dic, 2025
Celebración de gol en Kenia
Celebración de gol en Kenia
Foto: X/@KenyanSays

