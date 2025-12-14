La celebración de gol más curiosa del año se presentó en África; nadie lo podía creer

El duelo por la primera división de Kenia, entre Bandari y Gor Mahia, terminó en un empate 1-1 que pocos recordarán por el fútbol, pero que nadie olvidará por una celebración de gol tan extravagante como surrealista. El protagonista fue el delantero ghanés Ebenezer Adukwaw, quien rompió la monotonía del partido no solo con su anotación, sino con una ocurrencia que se ha vuelto viral en las redes sociales.

Corría el minuto 31 en el estadio Mbaraki Sports Club cuando Adukwaw conectó un centro raso de Shariff Musa para abrir el marcador. Sin embargo, la euforia se transformó en incredulidad segundos después. En lugar del tradicional abrazo grupal, el atacante tomó el balón, se lo introdujo dentro de la pantaloneta y procedió a caminar de manera cómica y pausada por el campo, ante la mirada atónita de rivales y espectadores.

Aunque el festejo arrancó risas y se volvió viral instantáneamente, la alegría no fue completa para el Gor Mahia, que vio cómo Geoffrey Ojunga empataba el encuentro en el segundo tiempo, extendiendo la mala racha del equipo 'K'Ogalo'. Al final, el punto sirvió de poco para ambos equipos en la tabla, pero la celebración de Adukwaw aseguró que el partido tuviera repercusión global.



Vea la curiosa celebracion de gol en Kenia

JAJAJA, en el fútbol de África desbloquearon un nuevo festejo de gol… 😅‼️pic.twitter.com/0205H1CNAq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 13, 2025