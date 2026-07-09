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Gol Caracol  / Mbappé lo intentó todo; vea el doble remate que exigió al arquero Bounou, en Francia vs. Marruecos

Mbappé lo intentó todo; vea el doble remate que exigió al arquero Bounou, en Francia vs. Marruecos

Mbappé le 'puso emoción' al inicio del compromiso frente a Marruecos, pero el portero en dos oportunidades le ahogó el grito de gol. Vea las jugadas acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Kylian Mbappé con Francia
Kylian Mbappé con Francia
AFP

En menos de cinco minutos, Francia avisó en arco contrario en el juego frente a Marruecos, donde Kylian Mbappé fue protagonista al rematar en dos oportunidades, pero el guardameta marroquí respondió aún mejor.

Todo ocurrió al minuto 2' del compromiso cuando Ousmane Dembélé logró 'poner' un gran centro por costado izquierdo al área y allí se elevó 'kiki' que con un certero cabezazo mandó el balón con destino a portería, pero bajo los tres palos Yassine Bounou se lució y sacó una difícil pelota.

Vea la jugada acá:

La segunda acción ocurrió al minuto 3' cuando el astro del Real Madrid volvió a ser protagonistas al recibir en solitario fuera del área, se posicionó y sacó un remate de larga distancia al palo derecho del portero, pero éste nuevamente sacó la pelota y la mando al tiro de esquina.

Vea la jugada acá:

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