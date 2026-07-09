Mbappé lo intentó todo; vea el doble remate que exigió al arquero Bounou, en Francia vs. Marruecos

En menos de cinco minutos, Francia avisó en arco contrario en el juego frente a Marruecos, donde Kylian Mbappé fue protagonista al rematar en dos oportunidades, pero el guardameta marroquí respondió aún mejor.

Todo ocurrió al minuto 2' del compromiso cuando Ousmane Dembélé logró 'poner' un gran centro por costado izquierdo al área y allí se elevó 'kiki' que con un certero cabezazo mandó el balón con destino a portería, pero bajo los tres palos Yassine Bounou se lució y sacó una difícil pelota.

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La segunda acción ocurrió al minuto 3' cuando el astro del Real Madrid volvió a ser protagonistas al recibir en solitario fuera del área, se posicionó y sacó un remate de larga distancia al palo derecho del portero, pero éste nuevamente sacó la pelota y la mando al tiro de esquina.



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