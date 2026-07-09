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Gol Caracol  / Vea el penal que Bounou le atajó a Kylian Mbappé, en el partido Francia vs. Marruecos

Vea el penal que Bounou le atajó a Kylian Mbappé, en el partido Francia vs. Marruecos

Kylian Mbappé tuvo la oportunidad de adelantar a Francia en el marcador desde los doce pasos, pero el portero Bounou adivinó su cobro y le ahogó su grito de gol. Vea la jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026
Francia vs. Marruecos en el Mundial 2026
AFP

Cerca de la media hora de juego Francia tuvo la oportunidad más clara de abrir el marcador: una pena máxima que fue desaprovechada por Kylian Mbappé y terminó lamentándose todo el banquillo de la 'dos veces campeona del mundo'.

Todo ocurrió al minuto 28' del encuentro luego de que el juez central acudiera al VAR para revisar una falta dentro del área al jugador del Real Madrid, todo terminó siendo válido y se determinó pena máxima para los europeos.

Tras los doce pasos se paró 'kiki' que remató su palo derecho pero por infortunio de él, Yassine Bounou acertó en el tiro y atajó el penal.

Vea la jugada acá:

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