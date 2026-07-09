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Gol Caracol  / Vea el golazo de Kylian Mbappé, que abrió el marcador de Francia vs. Marruecos, por el Mundial 2026

Vea el golazo de Kylian Mbappé, que abrió el marcador de Francia vs. Marruecos, por el Mundial 2026

Tras fallar un penal, Kylian Mbappé tuvo su revancha en el segundo tiempo con un golazo que pone a Francia arriba del marcador frente a Marruecos. Vea la espectacular jugada acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de jul, 2026
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Festejo de Mbappé con Francia
Festejo de Mbappé con Francia
AFP

En el tiempo complementario Kylian Mbappé tuvo su revancha luego de haber errado un penal en la primera parte. El francés protagonizó otro golazo en el Mundial 2026.

Todo ocurrió al minuto 60' del compromiso cuando 'kiki' recibió al borde del área, encaró frente a un defensor y con pierna derecha sacó un potente remate al palo izquierda del arquero que poco pudo hacer para evitar el segundo tanto en su contra.

Vea el gol acá:

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