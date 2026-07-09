Vea el golazo de Kylian Mbappé, que abrió el marcador de Francia vs. Marruecos, por el Mundial 2026

En el tiempo complementario Kylian Mbappé tuvo su revancha luego de haber errado un penal en la primera parte. El francés protagonizó otro golazo en el Mundial 2026.

Todo ocurrió al minuto 60' del compromiso cuando 'kiki' recibió al borde del área, encaró frente a un defensor y con pierna derecha sacó un potente remate al palo izquierda del arquero que poco pudo hacer para evitar el segundo tanto en su contra.

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