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Gol Caracol  / Vea el gol de Ousmane Dembélé, para aumentar la ventaja de Francia vs. Marruecos, en el Mundial 2026

Vea el gol de Ousmane Dembélé, para aumentar la ventaja de Francia vs. Marruecos, en el Mundial 2026

El atacante francés amplió la ventaja en el marcador para Francia, gracias a un autentico golazo frente a Marruecos en el Mundial 2026. Vea el gol acá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de jul, 2026
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festejo de Dembélé con Francia
festejo de Dembélé con Francia
AFP

El segundo tanto del encuentro llegó gracias a Ousmane Dembélé que logró marcar la ventaja para Francia, que celebra no solo en el banquillo sino en todas las gradas del estadio.

Todo ocurrió al minuto 66' del encuentro luego de que el balón de oro condujera la pelota por mitad del campo varios metros, encontrando tiempo y espacio casi al llegar al área, para sacar un remate rasante al palo izquierdo del arquero, que nada pudo hacer para evitar el segundo tanto del encuentro.

Vea el gol acá:

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