Luto en el ciclismo colombiano; murió Rafael Antonio Niño, 6 veces ganador de la Vuelta a Colombia

Este jueves 9 de julio de 2026 se confirmó la muerte en la ciudad de Tunja de Rafael Antonio Niño, quien fue una figura del ciclismo colombiano entre 1970 y 1980 y ganó en seis oportunidades campeón de la Vuelta a Colombia. El nacido en Cucaita falleció próximo a cumplir 77 años, después de haber sufrido quebrantos de salud en el último tiempo. Según el periodista Héctor Urrego, la gloria de nuestro deporte venía padeciendo de una enfermedad de tipo pulmonar.

Desde temprana edad, Niño mostró sus dotes montado en su caballito de acero y con solamente 20 años fue ganador de la ronda nacional. Por sus condiciones, llamó la atención de equipos internacionales y fue contratado por Jolly Cerámica, con el compitió en el Giro de Italia de 1974.

Además, también se erigió como campeón de la Vuelta a la Juventud y del Clásico RCN, en cinco oportunidades. Niño hizo parte de los equipos más importantes del país en diferentes épocas, al integrar nóminas de Postobón, Banco Cafetero, Nector, Ferreteria Reina y Lotería de Boyacá, con el que cerró su trasegar por el ciclismo profesional en la temporada de 1982.

Rafael Antonio Niño no se pudo despegar de ese amor y pasión por el ciclismo, razón por la que se dedicó a la formación de nuevos talentos del deporte de las bielas y también ejerció como técnico del famoso equipo de 'Café de Colombia', en el que tuvo su época más laureada Luis Herrera.



Rafael Antonio Niño, seis veces campeón de la Vuelta a Colombia Colprensa

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Después de conocerse su fallecimiento, en las redes sociales se presentaron voces de solidaridad y acompañamiento a la familia del boyacense, de parte de aficionados al ciclismo y de igual manera de periodistas de nuestro país, que vieron a Niño haciendo de las suyas en las carreteras del país.

La Federación Colombiana de Ciclismo dejó una nota póstuma así: "El presidente de la Federación, Rubén Darío Galeano Berdugo, el Comité Ejecutivo, los funcionarios, las ligas afiliadas, los deportistas, entrenadores, jueces y toda la familia del ciclismo colombiano expresan sus más sinceras condolencias".

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