Mbappé y una dura confesión: "Si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco"

Kylian Mbappé es una de las figuras del fútbol mundial. A sus 19 años fue campeón con la Selección de Francia en Rusia 2018 y en la actualidad milita en Real Madrid, club en el que quiere escribir su propia historia. En las últimas horas, el popular 'Kiki' concedió una entrevista con un importante medio francés y allí se abrió, contando distintos aspectos de su vida profesional y personal; habló con total franqueza.

Pero se dieron unas palabras que llamaron la atención en medio de su conversación, denotando el desgaste tanto físico como emocional que puede causar el ambiente del fútbol. Precisó que la pasión que siente por este deporte lo ha llevado a seguir 'firme' ante la presión y la crítica, al ser una estrella de élite.

Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid Foto: AFP

"Honestamente, si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco desde hace mucho tiempo", confesó Mbappé al diario 'L'Équipe'. Eso sí, a continuación aclaró que "soy negativo sobre lo que es el mundo del fútbol, pero no sobre lo que es la vida. La vida es magnífica. El fútbol es lo que es. Me gusta decir que la gente que va al estadio tiene la suerte de 'solo' venir a ver un espectáculo y no saber lo que pasa entre bastidores".

En la extensa entrevista, Kylian indicó que el reconocimiento en el fútbol suele llegar tardío, una vez se da un paso al costado, y declaró el momento en que se permite llorar.

"Hay quienes pasan toda su carrera esperando reconocimiento o que la gente los conozca de verdad. Tienes que aprender a vivir con eso. Desperdicias mucha energía si te pasas el tiempo luchando contra ello, y nunca ganarás", dijo el número '10' del Real Madrid.

Y sobre cuando se permite ser vulnerable precisó que "solo lloro cuando estoy lesionado. Las derrotas, parto del principio de que, de una manera u otra, te la has merecido. La lesión, nadie la merece. En la derrota, influyes más o menos en ella".

En otros apartados se refirió a su vida personal y en caso de tener hijos en el futuro sorprendió con sus palabras: "Jamás le recomendaría a mi hijo que se adentrara en el mundo del fútbol".



Otras declaraciones de Kylian Mbappé:

- Sobre su salida del PSG, que luego logró la Champions

"Mi historia había terminado y me fui sin remordimientos. Incluso las cosas que hice mal forman parte de mi historia. Cuando jugaba allí, estuvimos muy cerca del objetivo, logramos estar en dos semifinales y una final. No ganamos y mi tiempo pasó. El Real Madrid me llamó, siempre fue mi sueño e incluso pude haber ido antes".

