Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
LUIS JAVIER SUÁREZ
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Mbappé y una dura confesión: "Si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco"

Mbappé y una dura confesión: "Si no tuviera esta pasión, el mundo del fútbol me habría dado asco"

El astro de la Selección de Francia y del Real Madrid dejó unas valiosas reflexiones sobre el desgaste físico y emocional que puede causar el ambiente del fútbol. Mbappé habló claro.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: septiembre 10, 2025 11:20 a. m.
Comparta en:
Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia
Kylian Mbappé, capitán de la Selección de Francia
Foto: AFP