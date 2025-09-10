Publicidad

Gol Caracol  / Arquero de Bolivia festejó con camiseta de Colombia; ¿agradecimiento o burla a Venezuela?

Bolivia venció 1-0 a Brasil en El Alto, marcador que la dejó instalada en el repechaje para la Copa del Mundo 2026, y de paso, contó con que la Selección Colombia goleó a Venezuela.

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 10, 2025 10:39 a. m.
Comparta en:
La formación titular de la Selección de Bolivia frente a Brasil.
AFP