Arquero de Bolivia festejó con camiseta de Colombia; ¿agradecimiento o burla a Venezuela?

La Selección Bolivia logró vencer 1-0 a Brasil en El Alto por 1-0, marcador que no sólo significó los tres puntos sobre la 'canarinha', sino que le permitió a la 'verde' jugarse la última chanche de estar en el Mundial 2026 a través del repechaje. Tras la gesta de los del altiplano, se filtró un video de Carlos Lampe festejando con la camiseta de otro combinado.

El experimentado arquero boliviano, de 38 años, celebró el paso a la repesca por la Conmebol luciendo la casaca de la figura y capitán de Colombia, James Rodríguez. En los cortos videos que circulan en las plataformas digitales se observó a Lampe con la '10' del cucuteño puesta mientras saludaba a los seguidores de la 'verde' subido en un bus.

Carlos Lampe, arquero de Bolivia, salió ayer a celebrar el paso al repechaje con la camiseta de Colombia. pic.twitter.com/mvskalkez6 — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) September 10, 2025

A su vez, en otra red social se filtró un 'live' de otra figura del combinado boliviano: Moisés Villarroel, quien en medio de toda la algarabía que se registró en el autobús por estar en el repechaje, quedó captado en cámara el momento justo en que Lampe hizo presencia con los colores de la Selección Colombia y el '10' de James David.

Todo esto se presentó en medio del asombro de sus compañeros en Bolivia. El golero explicó que fue "la (camiseta) que cambié con él en el amistoso y que llevé para que me la firme".

Por supuesto que este hecho por parte de Lampe no pasó desapercibido por los usuarios en las redes sociales, quienes alegaron que fue una 'mufa' para Venezuela que perdió 3-6 con Colombia y perdió la opción de la repesca.

¿Qué dijeron en la Selección Bolivia tras clasificar al repechaje para el Mundial?

El director técnico de la 'verde, Óscar Villegas, calificó de "histórico" el boleto que su país sacó este martes para la repesca para el Mundial 2026, aunque señaló que hay que mantener los pies en tierra.

"Para nosotros es importante, es un halago, así que estamos muy contentos, con los pies sobre la tierra, sabiendo que tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir creciendo", afirmó el timonel al término de la victoria ante Brasil por 1-0 en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas.

Bolivia venció 1-0 a Brasil, por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, y clasificó al repechaje para el Mundial 2026 AFP

Bolivia terminó en la séptima posición con 20 puntos y se benefició de la goleada de Colombia por 6-3 sobre Venezuela, que terminó octava, y eliminada, con 18 unidades.

Villegas alabó a sus jugadores, a quienes comenzó a dirigir a mediados del año pasado, en reemplazo del brasileño Carlos Zago, separado del cargo por pobres resultados.

El nuevo timonel tomó la decisión de migrar del estadio Hernando Siles de La Paz, a 3.650 metros sobre el nivel del mar, al de El Alto, a 4.150 metros de altitud.

"Tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir creciendo. Es un grupo excepcional, son jugadores, decía yo, muy inteligentes, que a la primera captan y que además son excelentes personas, eso es básico", destacó