Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Inspección a sede del Tolima por parte de Ministerio del Trabajo, a horas de la final con Junior

Inspección a sede del Tolima por parte de Ministerio del Trabajo, a horas de la final con Junior

De buena fuente, Gol Caracol conoció que se realizó una visita de funcionarios del ente estatal al cuadro vinotinto y oro para revisar diferentes temas legales del club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de dic, 2025
Comparta en:
Fortaleza enfrentó a Deportes Tolima, por la fecha 1 del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2025
Fortaleza enfrentó a Deportes Tolima, por la fecha 1 del cuadrangular B de la Liga BetPlay II-2025
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad