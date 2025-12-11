Inspección a sede del Tolima por parte de Ministerio del Trabajo, a horas de la final con Junior

Mientras que el tema predilecto entre aficionados y medios en el fútbol colombiano tiene que ver con el partido de ida de la final de la Liga Betplay II 2025, que tendrá su primer partido entre Junior y Deportes Tolima en el estadio Metropolitano; en las últimas horas se conoció una visita de inspección de parte de representantes del Ministerio de Trabajo, según se reveló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Mucha atención que esto que les voy a compartir acontece en este momento, una brigada, un grupo administrativo, como lo quieran llamar, de lo que viene pasando en la sede del Tolima, que se encuentra invadida por funcionarios del Ministerio, tanto en la sede deportiva, como en la administrativa. Desde las 8 de la mañana, una investigación que se hará extensiva a los clubes del fútbol colombiano", explicó en el referido programa Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol.

Hernández Bonnet prosiguió con el mismo tema y apuntó que "puede que yo esté equivocado, comienza acá un partido entre el Ministerio de Trabajo y el fútbol colombiano. Todo porque tras una extensa mediación del ministro, Antonio Sanguino, y del propio Ministerio del Trabajo; los directivos de los clubes no firmaron el acuerdo, en el que también había trabajado la Asociación de Futbolistas (Acolfutpro). Me parece que es el partido de revancha, yo sé de la organización del Tolima y no creo que vaya a tener mayores problemas con relación a lo que encuentren los investigadores, pero otros sí van a tener líos con este asunto".

Hasta ahora, desde el seno de la Dimayor, que tuvo una reunión de clubes asociados, ni desde el equipo tolimense se han entregado algún comunicado oficial de lo sucedido en las últimas horas, en el plano organizacional y administrativo.



"Vamos a esperar qué más información tenemos y tan pronto se conozcan conclusiones, volvemos con ustedes", añadió Hernández Bonnet sobre dicho particular.