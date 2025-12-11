Así será la Liga BetPlay 2026-I: sistema de campeonato y otras decisiones de Dimayor

No ha terminado la Liga BetPlay 2025-II y desde ya quedó armado lo que será el fútbol profesional colombiano para el 2026, luego de una reunión entre la Dimayor y los clubes en las últimas horas, que dejó definido el sistema del campeonato y otras decisiones importantes para los equipos de nuestro país.

En el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' tuvieron las declaraciones del presidente Carlos Mario Zuluaga, quien dio la información concreta de los cambios que tendrá el rentado local, en especial para el primer semestre del próximo año.



Así es el sistema de juego de la Liga BetPlay 2026-I

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, confirmó que "el próximo año jugaremos el primer semestre sin clásicos, con sistema de play offs", pero que para el "segundo semestre con cuadrangulares y la final", todo esto porque se viene el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que los tiempos son más cortos para el campeonato inicial.

De hecho, para profundizar en el tema, el periodista Jhon Jaime Osorio detalló que "no se tendrán cuadrangulares, serán play offs, por lo que se jugarán 19 fechas porque se quitó la de clásicos. Luego en tres enfrentamientos dobles se conocerá al campeón (cuartos, semifinal y final)", para definir al campeón de la Liga BetPlay 2026-I.

Otra de las noticias de la jornada y que fue planteada desde el América de Cali, era que se permitieran los cuatro jugadores extranjeros en cancha, algo que también fue aceptado por el presidente Carlos Mario Zuluaga y por los demás equipos. "La norma de los extranjeros será 4 extranjeros que se contraten y estén en campo, antes que solo se podían 3. Eso sí, bajamos a 25 jugadores las nóminas".



Imagen de referencia del balón oficial de la Liga BetPlay Archivo de Colprensa

Publicidad

Para terminar, el máximo directivo del fútbol profesional colombiano, oficializó lo que era un secreto a voces desde hace algunos días y que había tomado fuerza desde esta mañana, el cambio de nombre y sede del Atlético Huila.

"Los nombres para los clubes y solicitudes de Atlético Huila que se va Yumbo quedó aprobado, igual los cambios de los respectivos nombres", aclaró Zuluaga, en medio de los transformación de La Equidad a Internacional de Bogotá y del Huila al Yumbo del Valle.