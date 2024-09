¿Medellín se equivocó en cobrar de segundo, en la tanda de penaltis contra Lanús?

La eliminación de Independiente Medellín en la Copa Sudamericana , desde los doce pasos, genera polémica por la decisión del cuadro ‘poderoso’, de elegir empezar cobrando de segundas la tanda de penaltis contra Lanús, de Argentina.

Es por eso que, en charla con ‘Blog’ Deportivo’, de ‘Blu Radio’, varios entrenadores salieron a hablar para analizar la decisión de Pablo Lima, capitán del equipo paisa, sobre la serie de penales, que se decidió con el fallo de Jherson Mosquera, que terminó en la eliminación de Medellín.

Julio Comesaña

“Pienso que no se equivocó, no tengo razones para decir que se equivocaron, tendríamos que escuchar cuáles fueron las razones del capitán para que tomara esa decisión, pero simplemente para ver si está de acuerdo o no uno con eso. Porque se dice que no, que hay que empezar primero a rematar, porque si uno anota el primer penal, pone al adversario en una situación emocional más compleja. Yo creo que de eso no hay nada, porque de la misma manera el hombre que remate primero lo erra y entonces qué hacemos”.

“Yo sí por experiencias propias considero que lo más importante es hacer la lista y el orden de esa lista de rematadores del equipo propio. Es decir, el mejor rematador tiene que ir de primeras, el segundo mejor rematador, de segundo y así sucesivamente, hasta que pasa toda la lista, porque uno no sabe en qué cantidad de penales paran las ejecuciones”.

Alexis García

“La cuestión de sacar ventaja, en la elección de empezar pateando, regularmente, si se acierta se le mete presión al rival. La cuestión es si no se acierta, se la mete uno mismo, entonces yo creo que la clave en esto en esto es meterla, y esa es la tarea más difícil que tiene un jugador de fútbol”.

“Yo creo que nadie, humanizando el juego, alcanza a percibir, hasta que no lo haya vivido, lo que es ir de esa mitad del campo al punto penal a patear un balón de esos. Se acierta cuando se mete el primer penal, cuando no se mete es muy fácil decir que ahí se desacertó y no estuvo correcta la elección, entonces todo depende mucho de la confianza que uno tenga en el arquero y la posibilidad de que te pongan en ventaja de entrada”.

“Así que no es muy relativo, yo sí preferiría empezar pateando, pero no porque crea que con eso haya a ganar la tanda, es una mínima ventaja que llama la gente, pero habrá que lograr el buen cobro”.

Piscis Restrepo

“Este tema de cobrar primero o segundo es muy relativo como es el mundo de los penales. He vivido tantas cosas que es difícil cuál sería el procedimiento. A veces, o en ocasiones se siente la presión del que cobra de primero y lo hace, pues obviamente presiona un poquito o crea la obligación del que cierra la tanda, marcar también, eso es indudable que se puede presentar, porque me parece que es un momento de emociones, creo que Medellín gastó esa opción, se sintió seguro así”.

“Inclusive vi que buscaron jugadores al final para cobrar buscando la experiencia, la seguridad, la técnica, la personalidad para el cobro. Yo le veo mucho de relativo, pero, si das con la persona o jugador que en el momento se siente presionado porque el rival marca, indudablemente que ahí puede incidir. También es verdad hay jugadores que son muy tranquilos. El mundo de los penales en esta ocasión le jugó mal al Medellín, que desaprovecharon una linda oportunidad de seguir en la Copa, que hubiese sido importante”.