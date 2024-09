Por James Rodríguez, el técnico de Rayo Vallecano lleva del 'bulto' en redes sociales

Después de James Rodríguez, uno de los nombres que más relevancia ha tenido en los últimos días en territorio español ha sido el de Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano , y que actualmente se encuentra en el ‘ojo del huracán’ por las diferentes críticas recibidas desde varios frentes.

¡Todo por sus decisiones técnicas! Si bien, el español había sido claro desde un inicio en que llevaría de a poco al mediocampista colombiano, debido a su inactividad tras la Copa América 2024, el haberlo dejado sentado todo el partido en el duelo del pasado miércoles, contra Girona, fue la ‘gota que rebasó el vaso’ para los hinchas rayistas.

“Íñigo, entrenadorcito de tres pesos”, “es obvio que se Íñigo Pérez se equivocó y se sigue equivocando. Tiene al mejor jugador de América en el banco y no lo pone por ser fiel a un estilo mediocre de juego. Hubiera sido el Madrid se lo cule** con toda. O cambia ese estilo perdedor o llevará el equipo al fracaso”, “este técnico es un desconocido, le llega James Rodríguez y quiere ser más protagonistas que los jugadores, creen saberlo todo en el fútbol”, “anda ya Íñigo, nos ves la cara de payaso a los socios", fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en ‘X’.

Esto, luego de que culminara el partido contra el Girona, por 0-0. Una vez sonó el pitido final, los hinchas rayistas, especialmente colombianos, ‘cargaron’ con todo al entrenador español, quien posteriormente salió a hablar y tratar de explicar la suplencia de James en el encuentro.

‼️ "Parece que NO le gusta el MEJOR JUGADOR de la COPA AMÉRICA".



🤦‍♂️ "FLIPO UN POCO".



🗣️ @jpedrerol alucina con las palabras de Íñigo Pérez, entrenador del Rayo. pic.twitter.com/RN7fUK5oGc — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 26, 2024

No obstante, las palabras de Íñigo en rueda de prensa no cayeron muy bien, tanto, que hasta sus declaraciones fueron tema de debate en ‘El Chiginguito’. Justo allí, en el reconocido programa de debate, Josep Pedrerol se molestó con el estratega rayista.

“A veces pienso que hay fichajes del presidente que no quiere el entrenador. Tiene pinta que a este entrenador no le gusta James, tiene pinta que al entrenador del Rayo no le gusta el mejor jugador de la Copa América. Flipo un poco”, dijo de manera contundente el director del programa.

¿Cuándo vuelve a jugar el Rayo Vallecano?

El cuadro madridista volverá a tener acción este sábado por la Liga de España, cuando enfrente a Leganés en condición de local, a las 9:15 a.m. (hora colombiana); esto, correspondiente a la novena jornada.

Para este compromiso se espera, como mínimo, que James Rodríguez nuevamente haga parte de la lista de convocados, a la expectativa de cuándo será su primera titularidad.

James Rodríguez, futbolista colombiano del Rayo Vallecano, en medio del calentamiento previo a un partido de La Liga Getty Images