Medellin y una mala noticia de Conmebol; salió cara la trifulca de sus hinchas en Copa Libertadores

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) impuso este jueves una multa superior a los 100.000 dólares al Deportivo Independiente Medellín (DIM) y dictaminó que el equipo colombiano perdió por 0-3 su partido de hace dos semanas por la cuarta fecha de la Copa Libertadores ante Flamengo, que tuvo que ser suspendido por desmanes en las tribunas del estadio Atanasio Girardot.

A través de un comunicado, la rectora del fútbol suramericano indicó que impuso una primera multa a Independiente Medellín de 80.000 dólares, así como otra de 20.000 por la infracción del artículo 12.2, literal f del Código Disciplinario, que alerta sobre el comportamiento que pueda desacreditar a Conmebol y al fútbol en general.

Además, 'El Medallo' deberá pagar 8.700 dólares "equivalentes al costo de reparación de los daños materiales ocasionados a la unidad móvil de transmisión y al vehículo jefe técnico ubicados en el sector del TV Compound", así como 7.578,90 dólares por saldar el "costo de reposición y/o reparación de los daños materiales ocasionados a las vallas estáticas, chalecos y tapetes de la Conmebol".

En total, el equipo colombiano fue multado con 116.278,90 dólares, que serán debitados "automáticamente del monto a recibir por el club de la Conmebol en concepto de derechos de televisión o patrocinio".



El fallo también establece que el DIM juegue sus próximos 5 partidos de local en torneos organizados por Conmebol a puertas cerradas, así como sus venideros 2 juegos en condición de visitante sin su hinchada.

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El partido entre el DIM y el Flamengo del pasado 7 de mayo se suspendió antes del minuto 4, cuando aficionados del equipo colombiano, en protesta por el mal momento del equipo, lanzaron pirotecnia desde la tribuna norte, lo que originó una humareda que causó poca visibilidad en la cancha, arrojaron objetos e intentaron ingresar al terreno de juego.

Por esa razón, el árbitro del partido, el venezolano Jesús Valenzuela, decidió detener el encuentro y los equipos retornaron a los vestuarios.

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Flamengo asegura primer lugar

Con la decisión tomada este jueves por la Conmebol, el Flamengo se asegura clasificar a la siguiente fase como primero del Grupo A, con 13 puntos, mientras que el DIM se mantiene como escolta con 7 enteros.

El argentino Estudiantes de la Plata es tercero con 6 unidades y el peruano Cusco cierra la tabla con 1 punto, lo que marca su eliminación.

El próximo martes, DIM y Estudiantes se jugarán el pase a los octavos de final de la Copa Libertadores cuando el equipo argentino reciba al colombiano, mientras que Flamengo ejercerá de local ante el Cusco.