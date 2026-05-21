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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El colombiano que quedó goleador en la Liga Saudí 2025-26; le ganó a Cristiano Ronaldo

El colombiano que quedó goleador en la Liga Saudí 2025-26; le ganó a Cristiano Ronaldo

Este jueves, la Liga Saudí 2025-26 llegó a su fin con el título de Al Nassr, sin embargo, un colombiano sobresalió y se impuso en la tabla de goleadores.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de may, 2026
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Julián Quiñones celebrando su gol en Al Ittihad vs. Al-Qadisiyah.

La Liga Saudí 2025-26 culminó este jueves 21 de mayo con la fecha 34 que dejó como nuevo campeón a Al Nassr, permitiéndole a Cristiano Ronaldo ganar su primer título con el conjunto árabe. Sin embargo, el portugués no se puedo quedar con el botín de oro por cuenta de un delantero colombiano que brilló y cerró esta temporada con un triplete.

Se trata de Julián Quiñones, de l Al-Qadisiyah, quien nació en Magüí Payán, Nariño, pero se nacionalizó mexicano y muy seguramente será convocado a la Copa del Mundo con el combinado norteamericano. El jugador de 29 años anotó 33 goles en esta temporada, quedándose con el 'pichichi' del balompié saudí.

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Quiñones le ganó en esta estadística a Ivan Toney (32) de Al Ahli y Cristiano Ronaldo (28) de Al Nassr. La lista la complementan otras figuras como Roger Martínez (23) Al Tawoon y Joao Félix (20) de Al Nassr y Karin Benzema (17).

El delantero colombo-mexicano se despidió de esta temporada con broche de oro al marcar un triplete en la victoria 5-1 de l Al-Qadisiyah sobre Al Ittihad. El primer tanto fue tiro penalti a los 36 minutos, segundos después, tras un error del rival anotó el segundo con una buena definición con pierna derecha. Finalmente, todo concluyó con una gran anotación de taquito.

Cabe recordar, que, CR7 anotó doblete en el triunfo 4-1 de Al Nassr sobre Damac para festejar el título que estuvo en veremos hasta esta última jornada, tras un reñido mano a mano con Al Hilal.

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Tabla de goleadores de la Liga de Arabia Saudita 2025-26

  1. Julián Quiñones - 33
  2. Ivan Toney - 32
  3. Cristiano Ronaldo - 28
  4. Roger Martínez - 23
  5. João Félix - 20
  6. Joshua King - 20
  7. Yannick Carrasco - 18
  8. Karim Benzema - 17
  9. Mateo Retegui - 16
  10. Georginio Wijnaldum - 16
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