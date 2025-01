Mikel Arteta y una noticia poco alentadora sobre estrella del Arsenal: "No tiene buena pinta"

El director técnico español del Arsenal, Mikel Arteta , ha confirmado este martes 14 de enero en rueda de prensa la lesión del delantero brasileño de los 'Gunners', Gabriel Jesús , al tiempo que ha puesto de relieve que "no tiene buena pinta" y que podría estar por fuera un buen tiempo, dejando gran preocupación en la hinchada del Arsenal.

Arteta confirmó por tanto la lesión del brasileño, pero no quiso confirmar el alcance completo del problema hasta que se le realicen pruebas este mismo martes. El delantero de los 'Gunners' podría sufrir una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla, lo que significaría no poder contar con él por lo menos en un lapso de seis a doce meses, firmando su no participación en lo que queda del año.

"No tiene buena pinta para nada, pero tenemos que verlo con el especialista y tendremos más información esta tarde. No quiero confirmar nada hasta que tengamos el análisis final. Estábamos muy preocupados tras el partido y lo estamos ahora también", dijo Arteta este martes en rueda de prensa, dejando abierta la posibilidad de no tratarse de este tipo de lesión, que sería el peor de los casos para el club, que actualmente se ubica en la segunda casilla de la Primera División del Fútbol inglés, a seis puntos del Liverpool de Luis Díaz, que con un partido menos tiene 46 unidades.

Gabriel Jesús se retiró lesionado a los cuarenta minutos del duelo de FA Cup que el Arsenal perdió en la tanda de penales contra el Manchester United, el pasado domingo 12 de enero.

Publicidad

El brasileño había marcado seis goles en los últimos siete encuentros antes de esta lesión, recuperando su olfato goleador y siendo fundamental en el esquema del Arsenal, por lo que su baja es significativa para Arteta, que deberá encontrar quién cubra el espacio del brasileño, teniendo como optado al belga de 30 años, Leandro Trossard, quien ya ha sido usado en esta misma posición por el entrenador español.