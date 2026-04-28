“Millonarios es un equipo grande, siempre toca ganar; aquí no sirve empatar, ni resultados a medias"

Luego de igualar 0-0 frente a Sao Paulo, en Millonarios salieron a dar la cara, enfatizando en lo importante que era sumar de a tres en esta tercera jornada de la Copa Sudamericana. Justo por eso, los protagonistas alzaron la voz y dieron su punto de vista, de carea a lo que viene para el club.

“Millonarios es un equipo grande, siempre te toca ganar; aquí no sirve empatar, no sirve tener resultados a medias y es la verdad a medias. Es lamentable también porque nosotros sabíamos de la importancia de los tres puntos que teníamos contra Sao Paulo, obviamente en el torneo nacional estamos al debe y debemos salir a ganar todos los partidos que vengan”, dijo de entrada Rodrigo Ureña, dejando claro que hay autocrítica e inconformismo en la interna del equipo, por lo sucedido este semestre.

Sumado a eso, el mediocampista rescató lo hecho por Millonarios en el duelo contra Sao Paulo, resaltando lo positivo: “Digamos, la verdad siento que hicimos un buen partido, fue muy parecido a lo que hicimos con el Tolima, uno como equipo grande también debe tener variantes suficientes para poder hacerle gol al equipo rival y hacer un buen juego. El profe Bustos tuvo una lectura de partido, la cual nosotros llevamos a cabo”.

Acción de juego en el duelo entre Millonarios vs. Sao Paulo, por Copa Sudamericana. Foto: AFP.

¿Cómo se planificaron los cambios dentro del juego?

Fabián Bustos también dio la cara y, como entrenador del ‘embajador’ respondió respecto a una de las variantes que hizo frente a los brasileños: “Yo siento que Sebastián Del Castillo había perdido es frescura que nos daba y había perdido la intensidad, porque empezó a perder duelos. Y Sebastián Valencia, que antes que yo llegara no había jugado ni un partido, a mí sí es un jugador que me gusta, que ofensivamente nos ayuda un montón, porque puede generar situaciones de gol, asistencias y más”.



“Con Del Castillo íbamos a estar expuestos en el campo. Yo lo vi cansado, que no me ayudaba y quería que no quedar expuesto. Jorge Arias y Andrés Llinás salvaron dos jugadas en las que nos agarraron abiertos en contra y eso es porque Sebastián Del Castillo estaba cansado. Perdió duelos y lo veía con la cara devolviéndose, de cómo estaba cansado”, sentenció el estratega argentino.



¿Es el fin de la era Contreras en Millonarios?

Rodrigo Contreras también habló sobre el final del encuentro, destacando que hay que seguir hacia adelante: “Tenemos que poner la cara, poner el pecho; asumir todo lo que viene pasando y los cuatro partidos que vienen ir a buscarlos y demostrar que queremos competir internacionalmente y también en la liga local”.

Rodrigo Contreras, delantero argentino, fue la figura de Millonarios en la victoria sobre Atlético Nacional Colprensa

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No obstante, el atacante azul puso en duda su continuidad, enfatizando en situaciones familiares, que lo han permeado durante estos últimos días: “La verdad que me siento bien aquí en Bogotá; estos últimos partidos no he estado como arranqué, pero son momentos que todo delantero tiene que aprender a pasar. Venía de estar una semana en cama, con el golpe del otro día, con convulsión, pérdida de conocimiento, pero igual quería jugar y entrar al partido, pero no dimensionaba las cosas. Ahora tengo que seguir trabajando y buscando el gol”.

“Fueron días muy duros para mí, tenía a mi familia lejos, aquí en Bogotá estoy solo. Hay veces que cuando sucede esto uno se replantea muchas cosas, entonces veremos qué pasa de aquí a junio, veré lo que quiero hacer. Tengo también a mi hijo muy lejos, pero ahora pienso en ayudar a mi equipo en los cuatro partidos que faltan y ya veremos qué pasa más adelante”, concluyó Contreras.