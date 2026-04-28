“Millonarios es un equipo grande, siempre toca ganar; aquí no sirve empatar, ni resultados a medias"

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Luego de igualar 0-0 frente a Sao Paulo, en Millonarios salieron a dar la cara, enfatizando en lo importante que era sumar de a tres en esta tercera jornada de la Copa Sudamericana. Justo por eso, los protagonistas alzaron la voz y dieron su punto de vista, de carea a lo que viene para el club.
“Millonarios es un equipo grande, siempre te toca ganar; aquí no sirve empatar, no sirve tener resultados a medias y es la verdad a medias. Es lamentable también porque nosotros sabíamos de la importancia de los tres puntos que teníamos contra Sao Paulo, obviamente en el torneo nacional estamos al debe y debemos salir a ganar todos los partidos que vengan”, dijo de entrada Rodrigo Ureña, dejando claro que hay autocrítica e inconformismo en la interna del equipo, por lo sucedido este semestre.
Sumado a eso, el mediocampista rescató lo hecho por Millonarios en el duelo contra Sao Paulo, resaltando lo positivo: “Digamos, la verdad siento que hicimos un buen partido, fue muy parecido a lo que hicimos con el Tolima, uno como equipo grande también debe tener variantes suficientes para poder hacerle gol al equipo rival y hacer un buen juego. El profe Bustos tuvo una lectura de partido, la cual nosotros llevamos a cabo”.
Fabián Bustos también dio la cara y, como entrenador del ‘embajador’ respondió respecto a una de las variantes que hizo frente a los brasileños: “Yo siento que Sebastián Del Castillo había perdido es frescura que nos daba y había perdido la intensidad, porque empezó a perder duelos. Y Sebastián Valencia, que antes que yo llegara no había jugado ni un partido, a mí sí es un jugador que me gusta, que ofensivamente nos ayuda un montón, porque puede generar situaciones de gol, asistencias y más”.
“Con Del Castillo íbamos a estar expuestos en el campo. Yo lo vi cansado, que no me ayudaba y quería que no quedar expuesto. Jorge Arias y Andrés Llinás salvaron dos jugadas en las que nos agarraron abiertos en contra y eso es porque Sebastián Del Castillo estaba cansado. Perdió duelos y lo veía con la cara devolviéndose, de cómo estaba cansado”, sentenció el estratega argentino.
Rodrigo Contreras también habló sobre el final del encuentro, destacando que hay que seguir hacia adelante: “Tenemos que poner la cara, poner el pecho; asumir todo lo que viene pasando y los cuatro partidos que vienen ir a buscarlos y demostrar que queremos competir internacionalmente y también en la liga local”.
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No obstante, el atacante azul puso en duda su continuidad, enfatizando en situaciones familiares, que lo han permeado durante estos últimos días: “La verdad que me siento bien aquí en Bogotá; estos últimos partidos no he estado como arranqué, pero son momentos que todo delantero tiene que aprender a pasar. Venía de estar una semana en cama, con el golpe del otro día, con convulsión, pérdida de conocimiento, pero igual quería jugar y entrar al partido, pero no dimensionaba las cosas. Ahora tengo que seguir trabajando y buscando el gol”.
“Fueron días muy duros para mí, tenía a mi familia lejos, aquí en Bogotá estoy solo. Hay veces que cuando sucede esto uno se replantea muchas cosas, entonces veremos qué pasa de aquí a junio, veré lo que quiero hacer. Tengo también a mi hijo muy lejos, pero ahora pienso en ayudar a mi equipo en los cuatro partidos que faltan y ya veremos qué pasa más adelante”, concluyó Contreras.