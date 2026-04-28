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Gol Caracol  / “Millonarios es un equipo grande, siempre toca ganar; aquí no sirve empatar, ni resultados a medias"

“Millonarios es un equipo grande, siempre toca ganar; aquí no sirve empatar, ni resultados a medias"

Varios protagonistas dieron la cara sobre el final del duelo contra Sao Paulo, en el que el cuadro 'embajador' terminó igualando 0-0. Se la van a jugar las últimas cartas en los juegos que faltan.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Jugadores de Millonarios formados, en Copa Sudamericana.
Jugadores de Millonarios formados, en Copa Sudamericana.
Foto: AFP.

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