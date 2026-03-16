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Gol Caracol  / Nace un niño prodigio en el Arsenal inglés; "excepto Messi, no había visto a nadie driblar así"

Nace un niño prodigio en el Arsenal inglés; "excepto Messi, no había visto a nadie driblar así"

Se trata de Max Dowman, quien marcó gol con el Arsenal en la victoria contra Everton y entró a la historia de la Premier League, al mismo tiempo que ya lo comparan con el astro argentino.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Max Dowman Arsenal
Max Dowman, futbolista del Arsenal - Foto:
AFP

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