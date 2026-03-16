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Gol Caracol  / Le dan palo a Pep Guardiola por día libre a sus jugadores, previo a Manchester City vs. Real Madrid

Le dan palo a Pep Guardiola por día libre a sus jugadores, previo a Manchester City vs. Real Madrid

Guardiola dio la cara ante críticas por su decisión, a horas del juego de Champions League. También el reconocido DT entregó su concepto, con respecto a un fracaso si salen eliminados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Pep Guardiola
Pep Guardiola, técnico del Manchester City - Foto:
AFP

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