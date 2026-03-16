Le dan palo a Pep Guardiola por día libre a sus jugadores, previo a Manchester City vs. Real Madrid

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, justificó haber dado el día libre a sus futbolistas antes del partido contra el Real Madrid y confirmó que se ejercitarán este martes.

Los jugadores del City tenían programada una sesión de entrenamiento esta tarde en la ciudad deportiva en Mánchester, pero Guardiola ha decidido darles el día libre antes de la remontada que tendrán que afrontar este martes en el Etihad Stadium.

Al ser preguntado por esta decisión, Guardiola afirmó que entrenarán este martes.

"Entrenar más no nos iba a hacer mejor. En el fútbol actual entrenar más no te hace mejor, prefería que los jugadores estuvieran hoy en casa. Lo he hecho dos o tres veces esta temporada, no es algo nuevo".



Los 'blancos' consiguieron la semana pasada en el Santiago Bernabéu una ventaja de 3-0 que tratarán de defender en Mánchester.

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No es la primera vez que Guardiola hace algo similar antes de un partido de Champions League y ya lo hizo en noviembre antes del duelo contra el Borussia Dortmund.

Real Madrid y Manchester City vuelven a rivalizar en el marco de la Champions League. Getty

La explicación puede estar en tratar de dar algo más de descanso a sus futbolistas tras tener que afrontar tres encuentros fundamentales en apenas una semana.

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El City se enfrentó al West Ham United el sábado por la noche, volvió ese mismo día a Mánchester, hizo el domingo una sesión de recuperación y este lunes tendrán el día libre antes de la visita del Real Madrid.



¿Qué dijo Pep Guardiola sobre el partido Manchester City vs. Real Madrid?

"Es un partido de fútbol y muchas cosas pueden pasar. Primero tenemos que centrarnos en ganar el partido. Sé que mis jugadores lo van a intentar, no somos el mismo grupo que hace años, pero son un grupo fantástico y lo van a intentar. Sí, necesitamos el partido perfecto en muchos aspectos. En los primeros 20 minutos deberíamos marcar tres goles es un mensaje bonito, pero lo que tenemos que hacer es jugar de forma consistente durante todo el partido", dijo Guardiola este lunes en rueda de prensa.

"No hay un equipo que gane siempre. En este deporte puedes estar muy bien y quedarte fuera. Nos ha pasado muchos años, varias de ellas contra vosotros (el Real Madrid). Ningún atleta en la historia lo ha ganado todo. En el deporte se pierde más que se gana. A la mañana siguiente te despiertas y la vida sigue. Lo importante es intentarlo. El Madrid estuvo brillante en la ida y lo aceptas. El Madrid ha ganado 15 Champions en su historia, ¿cuántas ha jugado? ¿100? No he visto a un equipo mejor que el Madrid de la Quinta del Buitre, hasta el Barcelona de Cruyff y eso, y no ganó la Champions. ¿Fue un fracaso? Hizo un gran bien al fútbol ese equipo", respondió el catalán al ser cuestionado sobre si sería un fracaso caer dos años consecutivos antes de los cuartos de final.