Neymar, aclamado en Argentina en San Lorenzo vs. Santos; niño lloró al tenerlo cerca e ir de su mano

El Santos del astro Neymar rescató apenas un empate 1-1 este martes ante San Lorenzo en Buenos Aires y sigue último en el Grupo D de la Copa Sudamericana 2026, al borde de la eliminación.

El equipo brasileño quedó como colista de la llave con dos puntos, los mismos que el Deportivo Recoleta paraguayo pero con peor saldo de goles. San Lorenzo es líder con cinco unidades, dos más que su escolta, el Deportivo Cuenca ecuatoriano.



Neymar y el niño que lloró al conocerlo en Argentina

Al pequeño que se emocionó al salir a la cancha con el astro brasileño le hicieron una entrevista post partido y contó un poco de lo que vivió con el atacante del Santos. "Alegría, es mi jugador favorito y fue mi sueño querer conocerlo. Me había dicho si quería ser futbolista, le dije, "obvio, claramente." Y me dijo que algún día iba a ocupar su lugar".

Adicional a eso, el niño argentino aseguró que ",e gusta como juega, pero no juego en la posición de él. Juego defensor y también en el medio", y puntualizó en que "fue hermoso, muy lindo, la verdad. No lo olvidaré jamás".

Este video ha sido viral en redes sociales, por la emoción del pequeño hincha y también por la reacción y el buen gesto de Neymar, a pesar de estar de visitante en Argentina, en el duelo que finalizó 1-1 entre San Lorenzo y Santos.



Este nene estaba LLORANDO DE LA EMOCIÓN por salir con Neymar a la cancha… Ney lo vio, lo abrazó y se quedó hablándole.



Hermoso momento. 🥹❤️ pic.twitter.com/Ehs5EcLnHS — Sudanalytics (@sudanalytics_) April 28, 2026

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"Tuvimos más la pelota, pero nos faltó eficacia en la parte final. Tuvimos chances para ganarlo, corrimos mucho, pero sentimos que nos vamos un poco con las manos vacías", evaluó Rodrigo Auzmendi, una de las figuras de San Lorenzo.

"El balance es malo, porque creo que de local teníamos que ganar", añadió.

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Alexis Cuello a los 27 minutos abrió la cuenta para el Ciclón y Gabigol Barbosa, cinco minutos más tarde, estampó la igualdad para el Peixe.

Neymar disputó los 90 minutos, buscando recuperar su mejor forma para ser convocado por el DT Carlo Ancelotti para jugar el Mundial de 2026 con Brasil. Mostró algunas pinceladas de su fútbol exquisito, incluida la acción que derivó en el tanto del empate.

- Destellos de Ney -

Apreciado por el público argentino en general, el nombre de Neymar fue recibido con una ovación por los hinchas de San Lorenzo cuando se lo anunció por los altoparlantes del estadio Nuevo Gasómetro, en Buenos Aires.

Neymar, delantero brasileño y capitán de Santos, se lamenta por una derrota en el Brasileirao Getty Images

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Incluso, el 10 del Santos ya había sido saludado con aplausos por un grupo de seguidores que se acercaron al hotel en el que estaba alojado el equipo brasileño, mientras el equipo se subía al ómnibus que lo iba a transportar al Nuevo Gasómetro.

Empezó mejor San Lorenzo, que puso a trabajar al portero visitante, Brazão, que debió intervenir para salvar un mano a mano contra Cuello y enseguida se estiró para sacar una tijera de Auzmendi sobre la línea de meta.

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Neymar sufrió un poco el rigor de la marca rival en ese tramo y debió ser atendido tras un choque fortuito con Insaurralde y un golpe involuntario de Reali.

Pero el gol de San Lorenzo se veía venir y llegó cuando Alexis Cuello remató desde fuera del área a un rincón, luego de recibir un pase de Facundo Gulli.

Pero la alegría al Ciclón le duró cinco minutos, proque Santos reaccionó y empató: un arranque de Neymar sobre la izquierda del ataque, el 10 combinó con el argentino Rolheiser y éste asistió a Gabigol, que sentenció con un tiro raso esquinado.

El juego decayó un poco en la segunda mitad, porque San Lorenzo no consiguió mantener el ritmo de la primera mitad y Santos consiguió moverse más cómodo, sin tanta presión local.