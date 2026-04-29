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Gol Caracol  / Neymar, aclamado en Argentina en San Lorenzo vs. Santos; niño lloró al tenerlo cerca e ir de su mano

Neymar, aclamado en Argentina en San Lorenzo vs. Santos; niño lloró al tenerlo cerca e ir de su mano

El astro brasileño Neymar fue el centro de atención en el partido del Santos frente a San Lorenzo, en Argentina, y dio de qué hablar por un gesto con un niño que lloró al conocerlo.

Por: AFP
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Neymar niño llorando San Lorenzo vs Santos
Niño llorando tras conocer a Neymar, en San Lorenzo vs Santos - Foto:
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