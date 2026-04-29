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Gol Caracol  / Buenas noticias para el Barcelona; una de sus figuras regresa para el remate de La Liga

Buenas noticias para el Barcelona; una de sus figuras regresa para el remate de La Liga

Barcelona solo tiene en mente sellar el título de La Liga de España y para ello cuenta con el regreso de tres jugadores, entre ellos un estelar. ¡Entérese de que jugadores se tratan!

Por: EFE
Actualizado: 29 de abr, 2026
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Barcelona tuvo que disculparse por una incómoda situación en China
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AFP

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