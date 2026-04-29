Buenas noticias para el Barcelona; una de sus figuras regresa para el remate de La Liga

El brasileño Raphael Dias 'Raphinha', el danés Andreas Christensen y el español Marc Bernal participaron parcialmente este miércoles en la sesión de entrenamiento del Barcelona, que prepara su próximo encuentro de La Liga Española este sábado en Pamplona ante Osasuna.

Después de tener tres días libres, el equipo del alemán Hansi Flick, ha vuelto al campo de entreno con la idea de resolver cuanto antes el título de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español), que podría cerrar en caso de victoria en El Sadar, en la trigésima cuarta jornada de competición, siempre que el Real Madrid no gane su próximo duele frente al Espanyol.

En el entrenamiento de este miércoles también participaron los jóvenes Eder Aller, Xavi Espart, Álvaro Cortés y Tommy Marqués del Barça Atlètic. Sigue de baja por lesión Lamine Yamal. Entre tanto, la llegada de los jugadores al campo de juego genera una buena sensación entre los aficionados del quipo 'azulgrana' y sobre todo en su entrenador.

El Barcelona busca recomponerse luego de su más reciente eliminación de la Champions League a manos del equipo 'cochonero' dirigido por el argentino Diego Simeone, donde el equipo catalan fue derrotado 3 -2. El equipo dirigido por Flick, es actual líder de La Liga Española, con 85 puntos. Los 'azulgranas' llevan 33 partidos disputados, de los cuales han ganado 28, perdieron 4 de ellos y tan solo cuentan con un empate.



Reincorporación de jugadores del Barcelona Getty Images.

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Detrás de ellos, se encuentran los 'merengues' con 74 puntos, quienes buscan la manera de remontar al Barcelona y consolidarse lideres y por consiguiente ganadores de La Liga de España. Entre tanto, el próximo reto al cual se deberá de enfrentar el Barcelona sera contra el CA Osasuna este sábado 2 de mayo de 2026 por la jornada 34 del torneo.

Del mismo modo, para que el equipo 'azulgrana' sea campeón este fin de semana, el Barcelona debe ganarle al Osasuna el sábado y esperar que el Real Madrid no gane su partido el domingo ante el Espanyol . Si esto no ocurre, lo más probable es que se corone oficialmente el próximo 10 de mayo durante el Clásico.