Neymar sacó del descenso al Santos; triplete y se llevó la pelota, en 0-3 contra Juventude

Con un triplete de Neymar, que desde hacía tres años no anotaba tres goles en un mismo partido, Santos venció este miércoles por 0-3 al Juventude en la penúltima jornada del Campeonato Brasileño y se alejó de la zona de amenazados con el descenso, a donde corría riesgo de volver a caer.

El exatacante del Barcelona y del PSG anotó sus tres goles (uno de penalti) en tan solo 17 minutos en el segundo tiempo pese a volvió a jugar con una protección en la rodilla, por las molestias que arrastra de una lesión por la que se niega a parar.

La victoria a domicilio a falta de una sola jornada para el final de la Liga dejó al Santos en el décimo quinto lugar de la clasificación, con 44 puntos, con dos enteros de ventaja sobre el Vitoria (42), el décimo séptimo en la clasificación y el primero en la zona de descenso.

Para evitar una nueva caída a la segunda división, en la que estaba en 2024, el conjunto paulista necesita de al menos un empate el domingo, cuando recibirá al Cruzeiro, o de reveses de los otros clubes que luchan por huir de la zona de descenso.



Pese a que no ha brillado desde que regresó al Santos, en enero de este año, y a que ha enfrentado varias lesiones desde entonces, la actuación de Neymar ha sido decisiva para el conjunto paulista en las últimos jornadas, en las que ha estado amenazado por el riesgo del descenso.

En sus últimos tres partidos, Neymar anotó cinco goles y concedió una asistencia.

El mayor anotador de la selección brasileña viene jugando forzado, ya que sus problemas en la rodilla son evidentes, en un intento de convencer al seleccionador de la Canarinha, Carlo Ancelotti, de convocarlo para el Mundial de 2026.

El seleccionador, sin embargo, ha dejado claro en reiteradas declaraciones que solo convocará a jugadores que estén en el 100 % de su rendimiento físico.

Tras haber desperdiciado algunas oportunidades en el primer tiempo, Neymar fue la figura de la segunda mitad, con sus tres goles y un juego de alto nivel.

Abrió el marcador en el minuto 55 tras una asistencia del argentino Álvaro Barrela desde la derecha. Nueve minutos después amplió la ventaja tras recibir dentro del área un pase de Igor Vinícius en un contragolpe. Y cerró la cuenta en el minuto 72 al convertir en gol un penalti marcado por una falta sobre el argentino Lautaro Díaz.

Al final del partido y pese a estar jugando en la casa del Juventude, parte de la afición ovacionó al ídolo, que se acercó al público para agradecer el apoyo.

El delantero no anotaba un triplete desde abril de 2022, cuando aún estaba en el PSG.