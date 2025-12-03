Franco Armani y la decisión que toca a Atlético Nacional; hablan de su futuro "cambiante"

Franco Armani se ha convertido en uno de los pilares de los recientes éxitos de River Plate, es uno de los capitanes, pero su paso por Atlético Nacional aún es recordado en el fútbol colombiano, aún con muchos esperando un posible retorno para cerrar su carrera.

Sin embargo, en las últimas horas salieron unas declaraciones que no van a gustar en el entorno de los 'verdolagas', ya que una vuelta del experimentado arquero, parece cada vez más lejano.



Franco Armani no se retiraría en Atlético Nacional

El encargado de hablar sobre el futuro del arquero argentino fue su representante, Martín Aráoz, a quien le preguntaron sobre las sensaciones que tiene el golero para sus últimos años como profesional, y teniendo contrato aún con River Plate.

"Franco está enojado porque no se pudo ganar un título. Quiere seguir ganando en River", comenzó diciendo el agente, a quien le preguntaron por Atlético Nacional y fue tajante al decir que "no lo veo jugando en Colombia".

De hecho, muchos recuerdan que Armani prometió que terminaría su carrera en los 'verdolagas', ya que fue el equipo en el que se ganó un nombre, se consagró en nuestro país y ganó la Copa Libertadores, que lo puso entre los históricos del balompié colombiano.



Sobre ese mismo tema, el representante del arquero señaló que "lo de Atlético Nacional fue un deseo. No depende de él solamente", dejando saber que también dependerá de alguna oferta desde las huestes antioqueñas, ya que para él "el fútbol es cambiante, pero ahora no lo veo. Yo lo veo bien en River y tiene contrato hasta diciembre del 2026".

Para cerrar, el agente de Franco Armani en charla con 'D Sports', este miércoles, detalló que ve al guardameta quedándose en Buenos Aires, ayudando desde otros escenarios en el club de la 'banda cruzada', para hacer el paso de futbolista profesional a dirigente o entrenador.

"En un futuro lo veo ayudando en River Plate, puede ser un espaldarazo para todos los jóvenes del club. Lo veo ahí, no como técnico principal", finalizó Martín Aráoz.



¿Qué dijo Franco Armani sobre retirarse en Atlético Nacional?

En el año 2018 mientras lo despidieron miles de personas en el estadio Atanasio Girardot, en medio de ovaciones, aplausos, homenajes y más, el arquero argentino dejó unas palabras en las que mencionaba que tenía en mente volver en algún momento a vesitr la camiseta de los 'verdolagas'.

"Solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes por el apoyo en todos estos años. Me comprometo hoy que en el final de mi carrera deportiva será en Atlético Nacional. Infinitos agradecimientos por hacerme sentir como un colombiano más. Eso no se vive en ninguna otra parte", fueron las palabras de Franco Armani al salir de Atlético Nacional. Sin embargo, tras más de 5 años en River Plate, el panorama habría cambiado.