Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Franco Armani y la decisión que toca a Atlético Nacional; hablan de su futuro "cambiante"

Franco Armani y la decisión que toca a Atlético Nacional; hablan de su futuro "cambiante"

A pesar de que en su despedida de los ‘verdolagas’ señaló que volvería, en Argentina hay algo claro sobre el futuro de Franco Armani, figura de River Plate.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Franco Armani Nacional
Franco Armani en su despedida de Atlético Nacional - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad