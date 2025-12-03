Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz hizo de todo: golazo, triunfo 1-0 de Crystal Palace y un regalo a los hinchas

Daniel Muñoz hizo de todo: golazo, triunfo 1-0 de Crystal Palace y un regalo a los hinchas

El futbolista colombiano Daniel Muñoz fue el encargado de darle tres puntos en Premier League a su equipo, que se metió en puestos de competiciones europeas para el 2026/27.

Por: EFE
Actualizado: 3 de dic, 2025
Daniel Muñoz
Daniel Muñoz celebra gol con el Crystal Palace
Getty Images

