Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Mundialista ve a la Selección Colombia como la sorpresa en USA, México y Canadá 2026

Mundialista ve a la Selección Colombia como la sorpresa en USA, México y Canadá 2026

A días del sorteo del Mundial 2026, una leyenda del fútbol internacional aseguró que tiene a la Selección Colombia como una de las candidatas y protagonistas del torneo.

Por: EFE
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Selección Colombia
Selección Colombia
FCF

Publicidad

Publicidad

Publicidad