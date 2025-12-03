Junior vs. América: hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de Liga BetPlay

¡Se viene un partidazo en el Metropolitano! Junior de Barranquilla recibirá este jueves al América de Cali, en compromiso válido por la quinta jornada del Grupo A. El 'tiburón' le apuesta a un nuevo éxito en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025 ante su gente.

Hay que indicar que los dirigidos por Alfredo Arias encabezan la zona con ocho puntos, mientras que los 'diablos rojos, su rival en el 'Coloso de la Ciudadela', ostentan cinco enteros; los mismos que Atlético Nacional. Por su parte, Independiente Medellín cierra el grupo con dos enteros.

El 'tiburón' quiere sellar por adelantado su pase a la final

Junior de Barranquilla recibe al América por los cuadrangulares.

Junior podría asegurar su paso anticipado a la final del segundo semestre de nuestro balompié si le gana este jueves al América en el 'Metro' y si Nacional no derrota al DIM Atanasio Girardot.



El 'tiburón' entrará a la cancha conociendo el resultado del clásico paisa, ya que 'verdolagas' y 'poderosos' medirán fuerzas a las 6:30 de la tarde.

"Ya falta poco. Hay que seguir, hay que recuperarse, comer, dormir y volver a estar ahí. Estos partidos son así, son finales, es imposible no tener ansiedad, pero este es un grupo que tiene jerarquía. Entramos bien en el juego, si hubiésemos metido una de las del principio habría sido distinto", esas fueron las palabras de Guillermo Celis, volante del Junior, tras la importante victoria sobre Nacional.

Por su parte, en la institución roja del Valle del Cauca le apuestan a derrotar al 'rojiblanco' en la capital del Atlántico para llegar con serias opciones de una posible final en la última jornada de cuadrangulares. También estarán muy atentos a lo que pase entre Atlético Nacional y Medellín en el Atanasio.

América de Cali

Junior vs. América: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Liga BetPlay II-2025

Día: jueves 4 de diciembre.

Jornada: quinta fecha del Grupo A por cuadrangulares.

Hora: 8:35 de la noche.

TV: Win+

ONLINE: www.golcaracol.com