Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Junior vs. América: hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de Liga BetPlay

Junior vs. América: hora, fecha y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de Liga BetPlay

Habrá partidazo este jueves en el Metropolitano, escenario donde Junior recibirá al América por la quinta jornada de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025. ¡No se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Junior recibe al América por la quinta jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.
Junior recibe al América por la quinta jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay II-2025.
Fotos: X de @JuniorClubSA y @AmericadeCali

Publicidad

Publicidad

Publicidad