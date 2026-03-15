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Gol Caracol  / Neymar volvió a jugar con Santos y habló de Selección Brasil; "quiero jugar el Mundial"

Neymar volvió a jugar con Santos y habló de Selección Brasil; "quiero jugar el Mundial"

El reconocido atacante Neymar fue titular con el Santos contra el Corinthians, y le envió un mensaje al DT de Brasil, Carlo Ancelotti, a pocos meses del Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Neymar Santos
Neymar, futbolista brasileño del Santos FC - Foto:
Santos Oficial

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