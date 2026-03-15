Neymar volvió a jugar con Santos y habló de Selección Brasil; "quiero jugar el Mundial"

El Sao Paulo se mantiene en el liderato del Brasileirão 2026 al ganarle de atrás al Red Bull Bragantino por 2-1, en una jornada en la que el astro Neymar volvió a ser titular en el Santos y el exseleccionador Tite fue despedido en Cruzeiro.

A continuación, las tres escenas que marcaron la sexta jornada de la liga más poderosa del continente americano:

- Sao Paulo sigue líder -

Ni la crisis institucional, ni la financiera ni el cambio de entrenador parecen haber afectado al Sao Paulo, que se mantiene líder gracias a una trabajada victoria de visita ante el Red Bull Bragantino.



El tricolor paulista, además, supo sobreponerse a la presión de empezar su partido sabiendo que el Palmeiras le había alcanzado en la tabla al vencer más temprano 1-0 al Mirassol.

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En Bragança Paulista, el local se adelantó con un tanto del argentino José Maria Herrera en la primera mitad. Tras el descanso, Sao Paulo reaccionó y con goles de Sabino y del argentino Jonathan Calleri dio la vuelta el marcador.

Fue el segundo triunfo en dos partidos del nuevo técnico saopaulino, Roger Machado, que tendrá otra difícil salida el miércoles, contra el Atlético Mineiro, para intentar consolidar su sorprendente liderato.

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- Neymar volvió a ser titular -

Con Neymar de regreso al once titular, Santos cedió un empate 1-1 en casa ante Corinthians, un resultado que aleja a ambos equipos de la parte alta de la clasificación.

El Timao fue mejor durante los 90 minutos de juego en el estadio Vila Belmiro, en la ciudad portuaria de Santos, pero no supo transformar la superioridad en goles.

El mediapunta neerlandés Memphis Depay puso fin a su sequía en el actual campeonato con un gran gol en el minuto 18, aunque Gabigol aprovechó poco después (21') un error defensivo, capitalizado por Neymar, para plantarse solo ante el portero Hugo Souza y poner el empate definitivo.

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"Mi trabajo es regresar a la selección y jugar el Mundial. Cabe a la comisión técnica elegir. Estando o no, siempre apoyaré a la selección", dijo Ney al ser preguntado por la lista de convocados que Carlo Ancelotti divulgará el lunes para los amistosos contra Francia y Croacia.

Neymar espera estar en la lista de Brasil para el Mundial 2026. @SantosFC

El goleador histórico de la Canarinha, que no jugaba desde el 26 de febrero, todavía no debuta con el italiano en la selección y este domingo disputó su tercer juego como titular de quince posibles en la temporada, afectada por problemas físicos.

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Sus recurrentes lesiones ponen en vilo su presencia en el Mundial de Norteamérica, que se iniciará el 11 de junio.

En total, este año ha jugado cuatro partidos entre liga y Campeonato Paulista.

- Cruzeiro sigue sin ganar y cesa a Tite -

El Cruzeiro sigue sin conocer la victoria y este domingo, de local, igualó 3-3 con un Vasco da Gama que disputó la última media hora con 10 jugadores.

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Este nuevo tropiezo provocó el despido del exseleccionador brasileño Tite como director técnico del Cruzeiro, según anunció el equipo en la red social X.

"El Cruzeiro informa que decidió cesar a Tite como su entrenador. Junto al técnico también dejan al club los ayudantes Matheus Bachi, Vinicius Bergantin y el preparador físico Fabio Mahseredjian. Agradecemos los servicios prestdos", indicó la Raposa.

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De momento el Cruzeiro será dirigido interinamente por Wesley Carvalho, agregó el club.

Tite había sido silbado e increpado por la afición presente en el Mineirao tras la igualdad.

Pese a adelantarse con un gol de Christian, el Cruzeiro vio como el nuevo Vasco de Renato Gaúcho remontaba con dos goles de Cauan Barros tras el descanso en apenas tres minutos, aunque poco después éste fue expulsado.

El colombiano Néiser Villarreal empató para el Cruzeiro y a falta de cuatro minutos Brenner puso el sorprendente 3-2 para la visita que enmudeció el Mineirão.

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En el descuento, el joven Japa salvó un punto para los de Belo Horizonte, que ocupan la penúltima plaza con apenas tres puntos.