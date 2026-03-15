Voz oficial de arbitraje sobre error en expulsión de Luis Díaz; “incorrecta, lo admitió”

Luis Díaz y su expulsión en partido de la Bundesliga entre Bayern Múnich y Bayer Leverkusen (1-1), sigue dando de qué hablar en Alemania, y aunque el juez Christian Dingert aceptó su error por sacarle una segunda tarjeta amarilla, ahora fue el jefe de árbitros el que dio su punto de vista para no dejar pasar esta polémica.

Se trata de Knut Kircher, quien en charla con 'Bild' opinó sobre varias de las acciones controversiales en el compromiso del sábado, y de paso unas declaraciones punzantes desde el club bávaro.



En Alemania asumen error por expulsión de Luis Díaz

Para arrancar, el señalado jefe de árbitros de la Bundesliga mencionó que en cuanto a la jugada de supuesta simulación de falta de 'Lucho', "la segunda tarjeta amarilla fue, lamentablemente, incorrecta, aunque desde el punto de vista del árbitro parecía una simulación", agregando a su declaración que "Christian Dingert (árbitro central) admitió correctamente su error de apreciación".

Así las cosas, la expulsión de Luis Díaz terminó siendo la noticia del fin de semana en Alemania, declarando que no estuvo bien que viera la tarjeta roja por doble amonestación, y que por el momento lo dejó afuera del siguiente partido del Bayern Múnich contra el Unión Berlín, aunque desde las huestes de los bávaros apelarán para que se le quite la sanción.

Luis Díaz y su expulsión con Bayern Múnich en Bundesliga - Foto: Getty Images

Otras de las acciones polémicas en el 1-1 frente al Bayer Leverkusen fue el gol de Harry Kane, con asistencia de Luis Díaz, que no valió por una supuesta mano del delantero inglés. "Fue una jugada complicada. Christian Dingert revisó correctamente la jugada y concluyó que Kane había aumentado la zona de contacto. Por lo tanto, decidió que fue mano", fue el análisis de Kircher.



Y para terminar, el jefe de árbitros de la Bundesliga fue consultado sobre la frase de Uli Hoeneb, expresidente del Bayern, quien mencionó que fue la peor actuación arbitral que había visto. "Ha visto muchísimos partidos de la Bundesliga. Si dice eso, es su opinión. No estoy de acuerdo ni en desacuerdo con él", finalizó Kircher.

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Adicional a que admitieron el error desde el cuerpo arbitral en Alemania, en el club también respaldaron a Luis Díaz, desde su técnico Vincent Kompany, el actual presidente, y el capitán Joshua Kimmich.