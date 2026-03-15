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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Voz oficial de arbitraje sobre error en expulsión de Luis Díaz; “incorrecta, lo admitió”

Voz oficial de arbitraje sobre error en expulsión de Luis Díaz; “incorrecta, lo admitió”

Pasan las horas y salen más reacciones y análisis de lo que fue la tarjeta roja que vio el colombiano Luis Díaz en el partido de Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 15 de mar, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz lamenta expulsión con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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