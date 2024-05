Edin Terzic: "No estamos aquí para ver cómo levanta el Real Madrid otro título"

Edin Terzic, entrenador del Borussia Dortmund, manifestó que no están "para ver cómo levanta el Real Madrid otro título", respecto al favoritismo de los de Carlo Ancelotti en la final de este sábado, en Wembley.

"Estamos felices por estar en la final, pero no se juegan estos partidos, se ganan. Ahora tenemos que ganar en Wembley al Real Madrid para ser campeones de la Champions League", dijo el técnico en la sala de prensa previa a la final.

"Somos un equipo totalmente distinto al de septiembre. Ahora queremos demostrar que estamos capacitados para luchar y ganar este título. En esta competición el Madrid es el equipode lejos, más laureado. Solo han perdido un partido esta temporada. Nosotros estamos listos para este partido. Si juegas diez veces contra el Madrid... Pero, ¿en un partido? Todo es posible".

Dortmund vs PSG en Champions League - Foto: FRANCK FIFE/AFP

"El Madrid tiene el papel de favorito, pero no nos importa. No fuimos favoritos contra el Atlético ni contra el PSG. el porcentaje no importa. No estamos aquí para ver cómo levanta el Madrid otro título", añadió.

El técnico alemán, que sacó pecho de las porterías a cero que ha mantenido su equipo en esta Champions -el que más de la competición-, no dudó en decir que Ancelotti es uno de sus modelos a seguir como entrenador.

"Tengo el máximo respeto por Carlo Ancelotti. Es uno de los entrenadores que ha triunfado con diferentes equipos, en diferentes culturas, durante muchos años. Cómo gestiona sus equipos, cómo motiva a los jugadores... Es uno de mis modelos en esta profesión", explicó Terzic.

Sobre sus jugadores, el germano dijo que ve en sus caras "muchas ganas, mucha voluntad y mucha ilusión".

"No sé lo que tiene en la cabeza, pero lo que yo veo... Si alguien me hubiera dicho que iba a estar aquí sentado en la previa de la final... Estaría muy nervioso. Todo el mundo me transmite esa confianza. Confiamos mucho en hacer un buen partido mañana (sábado)".

"Hace diez años no habría pensado estar aquí, en una final de la Champions, pero hace cuatro meses, cuando pasamos la fase de grupos, ahí sí. Porque cuantos más partidos ganas, más crece la confianza".