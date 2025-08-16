Johan Mojica la pasó mal contra Lamine Yamal: le hizo un túnel al intentar marcarlo

Publicidad
El arranque de La Liga de España no fue el mejor para Johan Mojica. Este sábado 16 de agosto, el colombiano fue titular en el Campo de fútbol de Son Moix y tuvo la difícil tarea de marcar a Lamine Yamal, figura del Barcelona. No fue sencillo y, de hecho, la pasó mal en más de una ocasión, sufriendo y hasta quedando en ridículo.
Cuando recién empezaba el compromiso, el español se hizo con la pelota, encaró al 'cafetero' y justo cuando el lateral izquierdo le intentó quitar el esférico, la joven estrella le hizo un túnel. De inmediato, aparecieron toda clase de reacciones en redes sociales, resaltando la calidad del futbolista del conjunto 'culé'.
¡EL 10 DEL BARCELONA YA HACE DE LAS SUYAS Y LO SUFRE MOJICA!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025
📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BnwgTyJFuq
😯 Sube el volumen y escucha la reacción del público en Son Moix.— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2025
Esto de Lamine es para verlo una y otra vez.pic.twitter.com/eCo05McPuT
