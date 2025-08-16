Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica la pasó mal contra Lamine Yamal: le hizo un túnel al intentar marcarlo

Johan Mojica la pasó mal contra Lamine Yamal: le hizo un túnel al intentar marcarlo

En el partido entre Mallorca y Barcelona, por la fecha uno de La Liga de España, el lateral colombiano, Johan Mojica, sufrió más de la cuenta por la banda.

Johan Mojica, lateral izquierdo colombiano, marcó a Lamine Yamal, en Mallorca vs. Barcelona, por La Liga
Por: Gol Caracol
|
Actualizado: agosto 16, 2025 02:13 p. m.