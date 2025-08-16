Johan Mojica la pasó mal contra Lamine Yamal: le hizo un túnel al intentar marcarlo

El arranque de La Liga de España no fue el mejor para Johan Mojica. Este sábado 16 de agosto, el colombiano fue titular en el Campo de fútbol de Son Moix y tuvo la difícil tarea de marcar a Lamine Yamal, figura del Barcelona. No fue sencillo y, de hecho, la pasó mal en más de una ocasión, sufriendo y hasta quedando en ridículo.

Cuando recién empezaba el compromiso, el español se hizo con la pelota, encaró al 'cafetero' y justo cuando el lateral izquierdo le intentó quitar el esférico, la joven estrella le hizo un túnel. De inmediato, aparecieron toda clase de reacciones en redes sociales, resaltando la calidad del futbolista del conjunto 'culé'.

Johan Mojica, lateral colombiano del Mallorca, marcando a Lamine Yamal, en La Liga de España AFP

Vea el túnel de Lamine Yamal a Johan Mojica, en Mallorca vs. Barcelona, en La Liga

¡EL 10 DEL BARCELONA YA HACE DE LAS SUYAS Y LO SUFRE MOJICA!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BnwgTyJFuq — SportsCenter (@SC_ESPN) August 16, 2025

😯 Sube el volumen y escucha la reacción del público en Son Moix.



Esto de Lamine es para verlo una y otra vez.pic.twitter.com/eCo05McPuT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2025