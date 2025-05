Noticia bomba de Cristiano Ronaldo; otro millonario árabe lo tentó con suculenta oferta

Luego de que Al Nassr cayera eliminado 3-2 frente a Kawasaki Frontale en la Champions de Asia, llegó una inesperada propuesta de parte del Al Hilal para incorporar a Cristiano Ronaldo para el Mundial de clubes, pero el luso ya la rechazó.

El máximo rival del conjunto de Riad, se enfrentará en dicho certamen frente al Real Madrid , sin embargo, esto no convenció al 'Bicho' para acceder a la propuesta.

Según el medio saudí '365Scores, una fuente muy cercana del Al Nassr afirmó lo que pudo ser la traición más grande en la historia del deporte en este país "un funcionario del Al-Hilal pidió al comité de reclutamiento que permita a (Cristiano) Ronaldo, el capitán del equipo de Riad, participar con ellos en el Mundial de Clubes de 2025", se leyó.

Pese a que la propuesta era muy buena económicamente, y solo sería por mes, hasta que terminara dicho campeonato, Cristiano Ronaldo que se vio dolido en las últimas horas por la eliminación de su equipo en la Champions, el atacante no dudó en responder con un contundente rechazo, afirmado que no jugará para ningún otro equipo que no sea el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo en Al Nassr X @AlNassr_EN

Publicidad

La reacción de los seguidores del club capitalino no se hizo esperar: reconocieron el compromiso e identidad del luso con el club, quien supo resistir la tentación del dinero y los beneficios que le dieron a escoger, algo que pocos en su lugar habrían hecho.

¿Contra que equipos jugará Al Hilal en el Mundial de Clubes?

Publicidad

El cuadro donde fue estrella Neymar Júnior , se instaló en el grupo H, contra grandes equipos de otros continentes como lo es el caso de Red Bull Salzburg de Austria, Pachuca de México y Real Madrid de España, incluso este último, era una opción para tentar a Cristiano Ronaldo de aceptar la oferta, y enfrentar a su ex equipo.

¿Qué se le viene a Cristiano Ronaldo y Al Nassr?

Pese a fracasar en el objetivo principal que se plantearon a inicio de temporada, que era conseguir su primer título internacional, esperan seguir luchando por lograr salvar el año deportivo, al tratar de conseguir la liga local, cosa bastantes compleja, ya que se distancian por ocho puntos al líder, Al Ittihad, a falta de solo cinco fechas de terminar.

Cabe recordar que sería el cuarto año consecutivo de sequía de títulos para Cristiano Ronaldo, desde que llegó a este país.