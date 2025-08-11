Nueva estrella del PSG 'borrada' por no renovar, al estilo Mbappé; no juega la Supercopa de Europa

El portero italiano Gianluigi Donnarumma no viajará a Udine para disputar este miércoles la final de la Supercopa de Europa contra el Tottenham, una decisión que se interpreta como un paso hacia su salida del PSG.

Dos días después de haber hecho oficial el fichaje del joven Lucas Chevalier, de 23 años, señalado como el meta del futuro del club, Donnarumma ve como ni siquiera está convocado para el primer partido de la temporada de los campeones de Europa, según publica este lunes el diario L'Équipe.

El club ya había hecho saber al jugador que debía buscar una salida, pero el guardameta italiano, cuyo contrato acaba al final de esta campaña, podía verse tentado a seguir para partir libre y obtener un mejor trato de cara al futuro.

Con la decisión de dejarle fuera de la lista, el club le manda un mensaje claro: si se queda no tendrá oportunidades, en un año clave tras el cual hay un Mundial.

Confirmado estadio de la final de Copa Libertadores 2025: será en el Monumental de Lima

El estadio Monumental de Lima será la sede de la final de la Copa Libertadores de 2025, que se disputará el sábado 29 de noviembre, informó este lunes la Conmebol.

El recinto deportivo, con capacidad para 80.000 espectadores, competía con el Nacional, también ubicado en la capital peruana y con posibilidad de recibir a 43.000 asistentes, para albergar el juego por el título.

Gianluigi Donnarumma en PSG AFP

Pero finalmente el estadio de mayor envergadura será el palco del choque, según informó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, en un video publicado en su cuenta en Instagram.

El Monumental fue en 2019 el escenario de la primera final a partido único del principal torneo de clubes de América, en la que el Flamengo de Brasil venció al River Plate de Argentina.

Los cariocas conquistaron entonces su segunda estrella continental al imponerse por 2-1.

Antes el título se disputaba en duelos de ida y vuelta en los estadios de los equipos finalistas.

Desde el cambio de formato, el partido estelar del certamen se ha disputado también en Rio de Janeiro, Montevideo, Guayaquil y Buenos Aires.