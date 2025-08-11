Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez y el anuncio que cambiará sus vidas para siempre

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son una de las parejas más mediáticas en el mundo del fútbol y también del entretenimiento. El experimentado delantero portugués y la modelo de origen argentino anunciaron este lunes 11 de agosto una noticia que cambiará sus vidas para siempre. Una fecha que no olvidarán en el calendario.

La misma causó revuelo entre los seguidores del capitán de Portugal y de la creadora de contenido en sus perfiles personales en las redes sociales, los fanáticos no dejaron de dejar sus mensajes, la mayoría positivos y de felicitación.

¿Cuál fue el anuncio que hicieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

En ese orden de ideas, la pareja del astro portugués durante nueve años fue la encargada de dar a conocer la noticia. El popular 'CR7' le pidió matrimonio y no dudó en compartirlo en sus plataformas digitales.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez - Fotos: AFP

"Sí quiero. En esta vida y en todas mis vidas", ese fue el mensaje con el que acompañó la publicación 'Gio'. Por supuesto mostrando el anillo de compromiso que le entregó el actual delantero del Al Nassr. Un brillante diamante se mostró en su dedo anular.

A continuación vinieron los mensajes de felicitación para la pareja, incluso Daniela Ospina, quien estuvo casada con James Rodríguez, reaccionó a la publicación dejándoles unas sentidas palabras 'enhorabuena': "Amiga mía, tan feliz por ti. Siempre amorosa y entregada a tu familia. Los quiero".

El jugador, que ahora viste la camiseta del Al-Nassr saudí, y la 'influencer', juntos desde 2016, habían hablado de una futura boda en diversas ocasiones, especialmente en el 'reality' de Rodríguez 'Soy Georgina' de la plataforma de 'streaming' Netflix, en la que la pareja dio una mirada íntima a su relación.

De hecho, la boda entre ambos había sido fuente de rumores en diversas ocasiones. Finalmente ha sido este lunes cuando han hecho oficial el anuncio, aunque no han dado más detalles del momento o compartido datos de cuándo y dónde será el matrimonio.