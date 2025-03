Once Caldas vs. Millonarios, EN VIVO, hora y dónde ver el partido por Copa Sudamericana

Comienza la acción para los equipos colombianos en la Copa Sudamericana, en la que Once Caldas, Millonarios , América y Junior de Barranquilla, buscan un cupo a la fase de grupos del certamen en el que esperan clubes de Argentina y Brasil.

En una de las llaves están los 'tiburones' que se enfrentarán con los 'diablos rojos' en Barranquilla, mientras que el 'blanco blanco' recibirá a los 'embajadores' en Manizales. Los dirigidos por David González llegan presión debido a los malos resultados que el conjunto capitalino ha tenido en sus últimas presentaciones a nivel internacional.

Entre los hinchas manizalitas hay expectativa con el equipo de Hernán Darío Herrera, que vuelve a una competición continental tras cuatro años de ausencia. El último recuerdo de Once Caldas en Copa Sudamericana no es el mejor, dado que en 2019, quedó eliminado en la primera fase a manos del Deportivo Santaní de Paraguay.

Hora y dónde ver EN VIVO, Once Caldas vs. Millonarios por Copa Sudamericana

El encuentro entre Once Caldas vs. Millonarios por Copa Sudamericana está programado para el miércoles 5 de marzo. La pelota rodará en el Palogrande de Manizales a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de 'DGO' y 'Dsports+ Plus'-

Duelo de goleadores en el Palogrande

Falcao García celebra un gol con Millonarios y Dayro Moreno festeja en Once Caldas, en la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Millonarios / Twitter de Once Caldas

En el terreno de juego habrá un duelo aparte entre Dayro Moreno y Radamel Falcao García, que luchan por ser el máximo goleador colombiano en la historia. Por ahora, el 'tigre' le gana el pulso al nacido en Chicoral (Tolima) con 351 celebraciones, aunque el delantero de Once Caldas está a un gol en la tabla de posiciones.

Máximos goleadores colombianos

Falcao García: 351 goles Dayro Moreno: 350 goles Víctor Aristizábal: 346 goles Carlos Bacca: 342 goles

¿Cómo llega Once Caldas para el encuentro contra Millonarios?

En su última salida por Liga BetPlay l-2025, Once Caldas cayó como local 2-1 contra Alianza FC, que se impuso a los 'albos' con goles de Felipe Pardo y Wiston Fernández, mientras que Luis Palacios convirtió para los de 'el arriero' Herrera, que dispuso de una nómina alterna para este partido correspondiente a la séptima jornada de la liga.

Millonarios, por su parte, logró un valioso triunfo en El Campín sobre Deportes Tolima al que superó con anotaciones de Jader Valencia y Jhon Córdoba. Cabe recordar que, esta instancia se define a partido único y será la primera vez que ambos equipos se enfrenten en una competición internacional.