"Millonarios no existe a nivel internacional, el 'Dorado' fue hace rato"

En la presente semana comienza la fase previa de la Copa Sudamericana 2025, en la que se deberán enfrentar, a partido único, entre equipos colombianos así: Once Caldas vs. Millonarios y Junior vs. América. Y en la previa, ya se hacen análisis de las series, en los diferentes espacios periodísticos que se ven por cable en nuestro país.

De esa forma, en 'Espn', el que dejó algunos conceptos relevantes sobre los albiazules fue Óscar Córdoba , quien tuvo una extensa carrera en clubes de nuestro país, Argentina, Italia y Turquía.

Inicialmente el exarquero le dio un vistazo al enfrentamiento de este miércoles en el estadio Palogrande, de Manizales, en donde estarán cara a cara albos y 'embajadores'.

"La diferencia es corta entre Once Caldas y Millonarios. Millonarios viene empezando proceso (con David González), con jugadores que de pronto no están a nivel, y Once Caldas su caminar no es malo, no es espectacular, mostró mejores facetas el año anterior. Los veo 50 y 50, no les veo mayor diferencia. Vamos a ver si (los azules) asoman cabeza ahora", arrancó Córdoba.

Óscar Córdoba, exarquero de la Selección Colombia - Colprensa

Sin embargo, el vallecaucano fue más allá y en medio de la disertación con los demás panelistas también dejó una frase para enmarcar.

"Millonarios a nivel internacional no existe, lo conocemos por la époccas del 'Dorado' (tiempos en los que tuvo a figuras de antaño de Argentina como Alfredo Di Stéfano), fueron ya hace mucho tiempo y no se competía a nivel internacional, como se compite hoy en día", complementó Óscar Córdoba, quien supo ser campeón de Copa Libertadores con el Boca Juniors argentino de Carlos Bianchi.

"Millonarios ha ido de tumbo en tumbo a nivel internacional", remató el otrora dueño del arco de la Selección Colombia generando reacciones y comentarios en redes sociales, algunos de burla entre seguidores de otros clubes y también de los propios del equipo bogotano que esperan que el conjunto de González diga presente en la Sudamericana.

¿Hora y dónde ver Once Caldas vs. Millonarios?

El partido será este miércoles 5 de marzo de 2025, en la cancha del estadio Palogrande, de Manizales. El balón enre caldenses y capitalinos rodará desde las 7:30 de la noche y se podrá ver EN VIVO a través de la señal de Directv.