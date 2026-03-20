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Gol Caracol  / Pablo Repetto apunta alto en la Copa Libertadores; "es el torneo más importante, le damos prioridad"

Pablo Repetto apunta alto en la Copa Libertadores; "es el torneo más importante, le damos prioridad"

El entrenador 'cardenal' habló de los rivales que Santa Fe tendrá en Copa Libertadores, además de revelar las claves para hacer un buen papel en el certamen continental.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, en el partido contra Junior, por la Liga BetPlay I-2026
Pablo Repetto, director técnico de Independiente Santa Fe, en el partido contra Junior, por la Liga BetPlay I-2026
Colprensa

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