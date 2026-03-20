Pablo Repetto apunta alto en la Copa Libertadores; "es el torneo más importante, le damos prioridad"

Este viernes, Pablo Repetto ‘rompió’ el silencio y se refirió al sorteo de la fase de grupos, en la Copa Libertadores; donde Santa Fe quedó instalado en la zona E, donde enfrentará a Cortinhians (Brasil), Peñarol (Uruguay) y Platense (Argentina).

El estratega ‘cardenal’ habló de sus rivales y los objetivos que están trazados como institución para la edición de este 2026: “Sí, yo creo que la Copa no tiene rival fácil. Ellos han clasificado por mérito propio y hay que ver el fútbol brasileño que es el más fuerte económicamente”, indicó de entrada el entrenador del 'león', enfatizando en que el certamen continental tiene su complejidad y por eso será importante la preparación y análisis de todos los rivales”.

Y justamente, referente a lo que compete a los equipos que enfrentará en fase de grupos; Repetto hizo un análisis de los tres clubes a los que tendrá que enfrentar ‘mano a mano’.

Pablo Repetto, director técnico de Santa Fe. Santa Fe.

“Hoy Corinthians no está entre los cuatro mejores, pero es un rival de nivel; Peñarol, uno de los grandes de Uruguay y Platense que es el que menos historia tiene, es un equipo argentino y es una liga muy competitiva. Es un grupo muy parejo, no va a ser fácil para nadie, los momentos van a ser importantes”.



¿Para qué está este Santa Fe e la Copa Libertadores?

Pablo Repetto también habló de las prioridades del ‘león’ en este certamen, para 2026, casi que poniéndolo por encima de la Liga BetPlay, en nivel de importancias. Esto, teniendo en cuenta que también el tema en el rentado local, para el cuadro capitalino las cuentas están complicadas de cara a la clasificación de los ocho.



“Creo que las localías son claves. Hacerse fuerte de local y quien lo haga tendrá más posibilidades dentro de un grupo parejo. Los tres países en donde vamos a jugar hay un fanatismo grande de la gente como pasa acá en Colombia”, indicó el entrenador ‘cardenal’, explicando la clave para esta fase de grupos.

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No obstante, Repetto también dejó claro que Santa Fe priorizará el certamen continental, donde esperan cumplir todas las expectativas: “Todos queremos la Libertadores, es el torneo más importante de América y le damos prioridad. Esperamos estar a la altura, tenemos unos días para mejorar algunas cosas y ojalá que podamos ser más competitivos para cumplir con el objetivo que tenemos en Santa Fe”.

Independiente Santa Fe celebra uno de sus goles contra Junior de Barranquilla, en El Campín, de Bogotá Colprensa

El 'león' iniciará su camino en este Copa Libertadores el próximo 7 de abril, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, enfrentando a Peñarol de Uruguay.