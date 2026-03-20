A Javier Gandolfi lo 'apretaron' en su llegada a León; "Estamos en un momento muy jodido"

El argentino Javier Gandolfi fue anunciado el viernes como nuevo director técnico del club mexicano León, que está sumido en una crisis de rendimiento y resultados en la recta final de la fase regular del torneo Clausura 2026.

A falta de cinco partidos para el cierre de la primera ronda, el León ocupa la decimosexta posición con 10 puntos, a siete unidades de la zona de playoffs.

Gandolfi, de 45 años, toma el lugar que quedó vacante el sábado por la renuncia del mexicano Ignacio Ambriz, tras una derrota como local por 3-0 ante el Tijuana.

"Estamos pasando momentos muy jodidos y complicados con una pérdida de identidad, y por eso estamos presentando a Javier Gandolfi como nuestro nuevo entrenador", dijo Jesús Martínez Murguía, presidente del León, en conferencia de prensa.



Antes de Ambriz, en septiembre, el argentino Eduardo Berizzo renunció como timonel del equipo esmeralda.

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El miércoles, con el mexicano Alejandro Corona como entrenador interino, el cuadro leonés fue goleado 5-0 por el Guadalajara bajo la mirada de su nuevo técnico en el estadio Akron.

"Es un equipo golpeado, tenemos que cambiar ese chip. Creo que el corazón del grupo sacará esto adelante", dijo Gandolfi en su presentación este viernes.

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El argentino dirigió su primera práctica el jueves antes de su nombramiento oficial y se espera que comande a La Fiera en la visita al Atlético San Luis el sábado por la decimosegunda fecha del campeonato.

Gandolfi tendrá su primera experiencia como entrenador en el fútbol mexicano luego de dirigir en Argentina a Talleres, en Ecuador a Independiente del Valle y en Colombia a Atlético Nacional.

En su etapa como futbolista, fue un defensa central que jugó en el balompié azteca para Chiapas y Tijuana.