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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Javier Gandolfi lo 'apretaron' en su llegada a León; "Estamos en un momento muy jodido"

A Javier Gandolfi lo 'apretaron' en su llegada a León; "Estamos en un momento muy jodido"

Este viernes, el argentino Javier Gandolfi fue presentado como nuevo entrenador de León de Guanajuato y el presidente Jesús Martínez le metió presión de entrada.

Por: EFE
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Javier Gandolfi, DT de León.
Javier Gandolfi, DT de León.
León.

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