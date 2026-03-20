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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Luis Díaz es uno de los llamados a liderar en Selección Colombia contra Croacia y Francia"
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"Luis Díaz es uno de los llamados a liderar en Selección Colombia contra Croacia y Francia"

En charla con Gol Caracol, Adolfo 'Tren' Valencia habló del momento de Luis Díaz en Bayern Múnich, mismo que debe mantener en los duelos de preparación contra Croacia y Francia del 26 y 29 de marzo.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 20 de mar, 2026
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Luis Díaz celebra un gol con la Selección Colombia.
Luis Díaz celebra un gol con la Selección Colombia.
Getty Images

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