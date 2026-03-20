"Luis Díaz es uno de los llamados a liderar en Selección Colombia contra Croacia y Francia"

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá está cada vez más cerca, y en dicha cita orbital, la Selección Colombia espera realizar una buena presentación de la mano de sus figuras, siendo una de ellas Luis Díaz. El extremo guajiro vive un extraordinario presente con el Bayern Múnich, y ese mismo nivel se espera que lo mantenga en la Copa del Mundo.

Pero antes de que llegue el importante reto en tierras norteamericanas, el de Barrancas se alista para los compromisos venideros que marca el calendario de los dirigidos por Néstor Lorenzo: duelos de fogueo frente a Croacia y Francia, el 26 y 29 de marzo, respectivamente. Ante 'les bleus', Díaz Marulanda se verá cara a cara con dos compañeros de los 'bávaros', Michael Olise y Dayot Upamecano.

En Gol Caracol charlamos en exclusiva con Adolfo 'Tren' Valencia, destacado futbolista de la 'tricolor' en la década de los 90 y quien nos generó algunos conceptos de la actualidad de 'Lucho', que por su momento en el 'grande de Baviera, es uno de los llamados a liderar el barco en los partidos de carácter amistoso ante los combinados europeos.

Luis Díaz es gran figura en el Bayern Múnich de Alemania. Getty

Para el exfutbolista del Bayern Múnich y PAOK Salónica, el extremo de 29 años es uno de los referentes del combinado patrio, pero que en general hay un excelente plantel para hacer buenas presentaciones contra Croacia y Francia en esta gira preparatoria del mes de marzo.



"Sí, claro. Es uno de los más referentes, pero igual la Selección también tiene un buen grupo, porque casi todos están en el exterior; están compitiendo. Lo que tenemos que rogar y pedirle mucho a mi Dios es que ninguno de ellos vaya a tener alguna lesión, que lo vaya a dejar afuera del Mundial; esa es la preocupación que tenemos todos los colombianos, pero en lo futbolístico sabemos que ellos van a responder", expresó 'el Tren' en diálogo con este portal.

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El de Buenaventura fue enfático en afirmar que el actual seleccionado 'cafetero' tiene jugadores con madurez y experiencia, y que estos compromisos ante los campeones y subcampeones del Mundial de Rusia 2018 servirá como un termómetro para ver de qué están hechos, pensando en la Copa del Mundo 2026.

"Porque uno anteriormente iba a a los mundiales e iban unos grupos, que prácticamente no tenían la suficiente experiencia, estos muchachos ya llevan siete u ocho años jugando acá; todos ya se conocen. Hay un grupo muy maduro, un técnico que los conoce a todos ellos; vemos que hay un excelente equipo", expresó el otrora deportista de la Selección Colombia.

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A renglón seguido, complementó: "De igual manera, pues si van 26 jugadores, pero tienen que jugar 11 y van a jugar 11; los que mejor estén y los que mejor vea el técnico que están en su mejor nivel, pero me parecen muy bien estos dos partidos que tienen. Estos dos partidos servirán mucho para apoyarse, para uno mirar qué es lo que tiene la Selección y en qué podemos contar y y saber cuál es el aporte que nos pueden dar ellos como jugadores de fútbol".

Precisamente, el de Barrancas lidera la nómina de convocados por Néstor Lorenzo en Selección Colombia para estas importantes contiendas que se efectuarán en Estados Unidos. Los juegos frente a Croacia y Francia los podrán ver EN VIVO por TV, como es costumbre, por la señal principal de Gol Caracol, en la plataforma de 'streaming' de Ditu y en este portal: www.golcaracol.com

El partido ante los croatas tiene como horario de inicio para Colombia, este jueves 26 de marzo, de las 6:30 de la tarde, mientras que contra los 'galos'será el 29 del mismo mes, pero a las 3:00 p.m.

Luis Díaz con la Selección Colombia - Foto: AFP

Así llega Luis Díaz a los duelos preparatorios

El 'crack' de la Selección Colombia es uno de los estandartes de Bayern Múnich en la temporada. En su primera campaña con los 'bávaros', Luis Díaz acumula, hasta el momento, 22 goles y 18 asistencias en 38 partidos disputados en todas las competiciones, para un total de 3.144 minutos.