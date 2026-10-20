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Gol Caracol  / Palmeiras vs. Fluminense, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa Libertadores

Palmeiras vs. Fluminense, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa Libertadores

Este miércoles, el estadio Nubank Parque recibe el duelo entre Palmeiras y Fluminense, válido por la semifinal de vuelta en la Copa Libertadores. La ida qued+o 1-2 a favor del 'verdao'.

Por: EFE
Actualizado: 20 de oct, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Palmeiras vs. Fluminense, semifinales de Libertadores
Palmeiras vs. Fluminense, semifinales de Libertadores
AFP

A Palmeiras le basta un empate este miércoles en casa con el también brasileño Fluminense para avanzar a la final de la Libertadores por segundo año consecutivo tras haber alcanzado una importante victoria por 1-2 la semana pasada en el partido de ida por semifinales en su visita al Maracaná.

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La ventaja alcanzada por el equipo comandado por el técnico Abel Ferreira le permite garantizar un cupo en la final, a disputarse el 28 de noviembre en Montevideo, con una victoria por cualquier marcador o con un empate en la cancha sintética del estadio Nubank Parque, que domina y donde está invicto desde hace nueve partidos, con seis victorias seguidas.

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De avanzar, Palmeiras se mediría en la final al vencedor del duelo entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, que empataron sin goles en el partido de ida en Argentina y definirán la clasificación el jueves en el Maracaná.

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Flamengo, actual campeón brasileño y de la Libertadores, fue precisamente el rival de Palmeiras en la final del año pasado.

Fluminense, obligado a vencer por más de un gol de diferencia para llegar a la final, enfrenta no solo la desventaja de jugar como visitante en una cancha sintética incómoda para sus jugadores sino también en un momento desfavorable.

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Mientras que el equipo paulista suma cuatro victorias seguidas en sus últimos compromisos, el carioca perdió sus últimos tres partidos, incluyendo el de ida de semifinales que disputó en casa.

Palmeiras vs Fluminense, enfrentamiento de semifinales
Palmeiras vs Fluminense, enfrentamiento de semifinales
AFP

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Para el partido de vuelta, Ferreira debe repetir la alineación con la que venció en el Maracaná debido a que el atacante Vitor Roque, fichaje estrella procedente del Barcelona, continúa recuperándose de una lesión en el tobillo derecho.

La esperanza de goles del Palmeiras recae nuevamente en el delantero argentino José Manuel 'Flaco' López y en el atacante colombiano Jhon Arias, así como en la creación de jugadas de cinco centrocampistas, ya que los dos laterales, el argentino Agustín Giay y el uruguayo Joaquín Piquerez jugarán adelantados.

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Por su parte, el técnico del Fluminense, Marcão, que aún no sabe si podrá contar con el importante volante Martinelli, alineará un equipo ofensivo con una pareja de atacantes integrada por el veterano Hulk y el uruguayo Agustín Canobbio.

Palmeiras vs. Fluminense, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Liga Copa Libertadores:

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Día: Miércoles 21 de octubre del 2026.
Instancia: Semifinales.
Hora: 7:30 p.m. (Hora Colombia)
Estadio: Nubank Parque (São Paulo)
Transmisión: ESPN y Disney +

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