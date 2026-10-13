Roma vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por la Champions League

José Mourinho regresa con el Real Madrid al Olímpico de Roma para enfrentarse, este miércoles, 14 de octubre, al equipo con el que conquistó la primera Conference League de la historia en 2022, ahora al frente de un conjunto blanco que quiere sumar su segunda victoria en la máxima competición europea.

Es el decimotercer encuentro oficial entre el equipo blanco y la Roma en laChampions League, con un balance de ocho victorias para los merengues y tres para la 'Loba'. El Real Madrid no visita el Olímpico en partido oficial desde hace ocho años, cuando se impuso por 0-2, en el último cruce entre ambos conjuntos al margen de un amistoso en el verano de 2019.

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Así llega el 'merengue'

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Los de Mourinho comenzaron su andadura en la Liga de Campeones con una victoria frente al Inter de Milán en el Bernabéu (2-1), tras una segunda parte muy sufrida. Su objetivo será continuar invictos en la competición, después de haber sumado las dos primeras derrotas de la temporada en LaLiga contra Betis y Atlético de Madrid.



Real Madrid recibe este sábado al Villarreal por la Liga de España. Foto: AFP

En el Real Madrid, son baja segura Asencio, Rodrygo (lesionados), Mendy (no inscrito) y Militao (confirmado por Mourinho). Regresará al once inicial Dean Huijsen tras perderse la victoria contra el Villarreal por sanción y, si continúan las rotaciones en los laterales, será el turno de Dumfries y Cucurella.

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El centro del campo fue una parcela que Mourinho reorganizó durante el partido frente al 'submarino amarillo', después de que no le convenciese la pareja Valverde-Tchouaméni. Podría apostar por retrasar a Güler al pivote o dar la titularidad a Bernardo Silva.

Por delante,la gran duda es Vinícius, suplente ante el Villarreal y que se perderá los próximos partidos de LaLiga por sanción después de ser expulsado. El técnico portugués podría darle un voto de confianza y reservar a Diomande para la competición doméstica.

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El presente de la 'loba'

Por su parte, el equipo de Gian Piero Gasperini llega al duelo contra el Real Madrid en tercera posición en su liga doméstica, tras cosechar cuatro victorias y dos empates, con un juego que despierta de nuevo la ilusión de una afición romanista que añora al equipo que ganó la Liga Conferencia en 2022, precisamente con Mourinho al frente.

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La Roma vive esta temporada su regreso a la Champions siete años después, desde el curso 2018/2019, edición en la que fue eliminada por el Oporto en octavos de final. En su debut este año, cosechó un empate a 1 frente al Fenerbahce.

La igualada sin goles frente al Como del pasado domingo dejó un importante desgaste físico en el equipo, después de jugar durante más de media hora con un futbolista menos por la expulsión de Donyell Malen. Además, es baja Mile Svilar, su portero titular, por una fractura en el dedo meñique del pie derecho. Gasperini confiará la portería al suplente Pierluigi Gollini.

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En ataque, el regreso de Lorenzo Pellegrini tras 183 días de baja y el talento de la joya argentina Paulo Dybala ofrecen argumentos para plantar cara al conjunto blanco. Además, el neerlandés Donyell Malen, que comenzó la temporada con seis goles en siete partidos, buscará hacer daño a la portería de Thibaut Courtois.

La participación de Bryan Cristante está en duda debido a una inflamación en la rodilla.

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Alineaciones probables:

Roma: Pierluigi Gollini; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, Marten de Roon, Manu Koné, Wesley França; Paulo Dybala, Donyell Malen y Lorenzo Pellegrini.

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Real Madrid: Courtois; Dumfries, Huijsen, Konaté, Cucurella; Bernardo Silva, Valverde; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

Roma vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por la Champions League

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Día: miércoles 14 de octubre.

Jornada: segunda fecha de la fase de liga.

Hora: 2:00 p.m. (Colombia)

Árbitro: François Letexier (FRA).

Estadio: Olímpico, de Roma (Italia).

TV: Espn 2 y Disney Premium.

