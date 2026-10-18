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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 18 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 18 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY domingo 18 de octubre, con acción de Real Madrid en la Liga de España, Cali vs. Junior en la Liga II, y Santa Fe juega en la Copa Libertadores femenina. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Deportivo Cali recibe al Junior
Deportivo Cali recibe al Junior en juego por la fecha 15 de la Liga BetPlay II-2026.
Foto: Colprensa

Este domingo, el calendario futbolero trae atractivos compromisos en el balompié de Europa. Real Madrid recibe al Sevilla en partido por la Liga de España, y en la Liga BetPlay II-2026 destaca Calivs. Junior.

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Igualmente, Santa Fe tendrá acción en la Copa Libertadores Femenina , y de otros buenos compromisos en las principales ligas de Europa.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 18 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Real Madrid recibe al Sevilla por la Liga de España.
Real Madrid recibe al Sevilla por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

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Partidos EN VIVO HOY, domingo 18 de octubre del 2026:

HoraPartidoLiga / TorneoCanales de transmisión
5:30 a.m.Udinese vs. US LecceSerie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 2
7:00 a.m.Osasuna vs. Racing SantanderLa Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN 3
7:30 a.m.SC Cambuur vs. AZ AlkmaarEredivisieDisney+ Premium
8:00 a.m.Fiorentina vs. Como 1907Serie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 2
8:00 am.Leeds United vs. Manchester UnitedPremier LeagueDisney+ Premium
8:00 a.m.Bournemouth vs. SunderlandPremier LeagueDisney+ Premium
8:00 a.m.Brighton vs. Crystal PalacePremier LeagueDisney+ Premium, ESPN
8:00 a.m.Angers vs. Olympique de MarsellaFrancia Ligue 1Disney+ Premium
8:30 a.m.Bayer Leverkusen vs. FreiburgBundesligaDisney+ Premium
9:15 a.m.Celta vs. AlavésLa Liga EA SportsDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
9:45 a.m.Groningen vs. AjaxEredivisieDisney+ Premium
10:00 a.m.Canadá vs. BrasilFIFA Mundial Femenino Sub-17DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
10:15 a.m.Paris FC vs. RennesFrancia Ligue 1Disney+ Premium
10:15 a.m.Lorient vs. AS MónacoFrancia Ligue 1Disney+ Premium
10:15 a.m.Le Havre AC vs. AuxerreFrancia Ligue 1Disney+ Premium
10:30 a.m.Nottingham Forest vs. ArsenalPremier LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
10:30 amBorussia M'gladbach vs HoffenheimBundesligaDisney+ Premium
11:00 a.m.AC Milan vs. AtalantaSerie A ItalianaDisney+ Premium, ESPN 2
11:30 a.m.Málaga vs. Real SociedadLa Liga EA SportsDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
12:45 p.m.Racing Avellaneda vs. IndependientePrimera División ArgentinaDisney+ Premium
1:00 p.m.Francia vs. VenezuelaFIFA Mundial Femenino Sub-17DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
1:45 p.m.Juventus vs. LazioSerie A ItalianaDisney+ Premium
1:45 p.m.Olympique de Lyonnais vs NiceFrancia Ligue 1Disney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m.Águilas Doradas vs. Deportes TolimaLiga BetPlayWin Fútbol+, Win Play
2:00 p.m.Real Madrid vs S.evilla FCLa Liga EA SportsDisney+ Premium, ESPN
3:00 p.m.Belgrano Femenino vs. PalmeirasCopa Libertadores FemeninaPluto TV
3:00 p.m.Colo Colo Femenino vs. Santa Fe FemeninoCopa Libertadores FemeninaWin Play, Pluto TV, Win Sports
4:00 p.m.FC Cincinnati vs. Columbus CrewMLSApple TV
4:00 p.m.Estudiantes de la Plata vs. San LorenzoPrimera División ArgentinaTyC Sports Internacional
4:00 p.m.Bucaramanga vs. América de CaliLiga BetPlayWin Fútbol+, Win Play
6:05 p.m.Llaneros vs. Santa FeLiga BetPlayWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
6:15 p.m.Belgrano vs. River PlatePrimera División ArgentinaDisney+ Premium, ESPN
7:00 p.m.Independiente del Valle Femenino vs. Universitario FemeninoCopa Libertadores FemeninaPluto TV
7:00 p.m.Corinthians Femenino vs. Caracas FC FemeninoCopa Libertadores FemeninaPluto TV
8:10 p.m.Deportivo Cali vs. JuniorLiga BetPlayWin Fútbol+, Win Play
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