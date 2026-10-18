Partidos EN VIVO HOY 18 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este domingo, el calendario futbolero trae atractivos compromisos en el balompié de Europa. Real Madrid recibe al Sevilla en partido por la Liga de España, y en la Liga BetPlay II-2026 destaca Calivs. Junior.
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Igualmente, Santa Fe tendrá acción en la Copa Libertadores Femenina , y de otros buenos compromisos en las principales ligas de Europa.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 18 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, domingo 18 de octubre del 2026:
|Hora
|Partido
|Liga / Torneo
|Canales de transmisión
|5:30 a.m.
|Udinese vs. US Lecce
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|7:00 a.m.
|Osasuna vs. Racing Santander
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN 3
|7:30 a.m.
|SC Cambuur vs. AZ Alkmaar
|Eredivisie
|Disney+ Premium
|8:00 a.m.
|Fiorentina vs. Como 1907
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|8:00 am.
|Leeds United vs. Manchester United
|Premier League
|Disney+ Premium
|8:00 a.m.
|Bournemouth vs. Sunderland
|Premier League
|Disney+ Premium
|8:00 a.m.
|Brighton vs. Crystal Palace
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN
|8:00 a.m.
|Angers vs. Olympique de Marsella
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|8:30 a.m.
|Bayer Leverkusen vs. Freiburg
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|9:15 a.m.
|Celta vs. Alavés
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|9:45 a.m.
|Groningen vs. Ajax
|Eredivisie
|Disney+ Premium
|10:00 a.m.
|Canadá vs. Brasil
|FIFA Mundial Femenino Sub-17
|DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|10:15 a.m.
|Paris FC vs. Rennes
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|10:15 a.m.
|Lorient vs. AS Mónaco
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|10:15 a.m.
|Le Havre AC vs. Auxerre
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium
|10:30 a.m.
|Nottingham Forest vs. Arsenal
|Premier League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|10:30 am
|Borussia M'gladbach vs Hoffenheim
|Bundesliga
|Disney+ Premium
|11:00 a.m.
|AC Milan vs. Atalanta
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium, ESPN 2
|11:30 a.m.
|Málaga vs. Real Sociedad
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|12:45 p.m.
|Racing Avellaneda vs. Independiente
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium
|1:00 p.m.
|Francia vs. Venezuela
|FIFA Mundial Femenino Sub-17
|DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|1:45 p.m.
|Juventus vs. Lazio
|Serie A Italiana
|Disney+ Premium
|1:45 p.m.
|Olympique de Lyonnais vs Nice
|Francia Ligue 1
|Disney+ Premium, ESPN 2
|2:00 p.m.
|Águilas Doradas vs. Deportes Tolima
|Liga BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play
|2:00 p.m.
|Real Madrid vs S.evilla FC
|La Liga EA Sports
|Disney+ Premium, ESPN
|3:00 p.m.
|Belgrano Femenino vs. Palmeiras
|Copa Libertadores Femenina
|Pluto TV
|3:00 p.m.
|Colo Colo Femenino vs. Santa Fe Femenino
|Copa Libertadores Femenina
|Win Play, Pluto TV, Win Sports
|4:00 p.m.
|FC Cincinnati vs. Columbus Crew
|MLS
|Apple TV
|4:00 p.m.
|Estudiantes de la Plata vs. San Lorenzo
|Primera División Argentina
|TyC Sports Internacional
|4:00 p.m.
|Bucaramanga vs. América de Cali
|Liga BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play
|6:05 p.m.
|Llaneros vs. Santa Fe
|Liga BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|6:15 p.m.
|Belgrano vs. River Plate
|Primera División Argentina
|Disney+ Premium, ESPN
|7:00 p.m.
|Independiente del Valle Femenino vs. Universitario Femenino
|Copa Libertadores Femenina
|Pluto TV
|7:00 p.m.
|Corinthians Femenino vs. Caracas FC Femenino
|Copa Libertadores Femenina
|Pluto TV
|8:10 p.m.
|Deportivo Cali vs. Junior
|Liga BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play