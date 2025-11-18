Partidos hoy EN VIVO 18 de noviembre de 2025: horarios y programación por TV

El fútbol mundial tendrá una nueva jornada llena de emocionantes partidos, en especial con un nuevo encuentro preparatorio de la Selección Colombia pensando en el Mundial 2026 al que clasificó tras un buen rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas.

Por eso, en Gol Caracol le traemos los partidos de hoy en el balompié mundial, para que se agende y sepa por donde ver cada uno de los encuentros de este martes 18 de noviembre de 2025.

