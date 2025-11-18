Partidos hoy EN VIVO 18 de noviembre de 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
El fútbol mundial tendrá una nueva jornada llena de emocionantes partidos, en especial con un nuevo encuentro preparatorio de la Selección Colombia pensando en el Mundial 2026 al que clasificó tras un buen rendimiento en las Eliminatorias Sudamericanas.
Por eso, en Gol Caracol le traemos los partidos de hoy en el balompié mundial, para que se agende y sepa por donde ver cada uno de los encuentros de este martes 18 de noviembre de 2025.
|Partidos martes, 18 noviembre - 2025
|Equipos
|Hora/Canal
|Colombia vs Australia
Amistoso - Gol Caracol (canal principal Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol
|Brasil vs Túnez
|2:30 pm
Amistoso - Disney+ Premium
|Bielorrusia vs Grecia
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Gales vs Macedonia Norte
|8:05 am
FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Austria vs Bosnia
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Suecia vs Eslovenia
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Bélgica vs Liechtenstein
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|España vs Turquía
|7:38 am
FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium,ESPN,Disney+ Estándar
|Escocia vs Dinamarca
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium,ESPN 2
|Bulgaria vs Georgia
|8:00 am
FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Kosovo vs Suiza
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Rumanía vs San Marino
|2:45 pm
FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias Europeas - Disney+ Premium
|Fortaleza vs Deportes Tolima
|6:30 pm
Liga BetPlay DIMAYOR - Win Fútbol+,Win Sports
|Irak vs EAU
|7:25 am
FIFA Copa Mundial 2026,Eliminatorias AFC - Disney+ Premium,OneFootball PPV
|Estados Unidos vs Uruguay
|7:00 pm
Amistoso - Disney+ Premium