Síguenos en::
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos hoy EN VIVO 18 de noviembre de 2025: horarios y programación por TV

Partidos hoy EN VIVO 18 de noviembre de 2025: horarios y programación por TV

Este martes 18 de noviembre sigue la acción de la Selección Colombia y otros equipos nacionales pensando en el Mundial 2026. Agéndese con Gol Caracol para ver a Luis Díaz, James Rodríguez y más.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
La Selección Colombia está clasificada al Mundial 2026.
La Selección Colombia está clasificada al Mundial 2026.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad