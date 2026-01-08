Neyser Villarreal compartiría vestuario en Cruzeiro con campeón de Libertadores; fichaje récord

El mercado de pases en el fútbol sudamericano ha sido sacudido por una noticia de alto impacto. El periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, confirmó este jueves que el Cruzeiro habría alcanzado un acuerdo verbal definitivo para la contratación del mediocampista brasileño Gerson, quien dejaría el Zenit de San Petersburgo para regresar a su tierra natal.

Esta incorporación no sería solo un movimiento de peso para el conjunto de Minas Gerais, sino que representaría la llegada de un socio de élite para la nueva joya colombiana del club, Neyser Villarreal. Según el reporte de Romano, la operación se habría concretado bajo términos económicos que reflejan la enorme ambición del 'raposa' para la temporada 2026. "Gerson a Cruzeiro, ¡acuerdo verbal y here we go! El acuerdo ya está en marcha entre todas las partes involucradas. 27 millones de euros más 3 millones de euros en primas. El Zenit de San Petersburgo acepta la propuesta con el intermediario Junior Mendoza. Gerson, listo para su regreso a Brasil", fue lo que publicó el comunicador en su cuenta de X.

Gerson, conocido por su despliegue físico y su visión de juego, pondría fin a su etapa en Europa para asumir un rol protagónico en el proyecto liderado por la directiva celeste. Su regreso a Brasil era uno de los rumores más fuertes del verano, y finalmente sería el Cruzeiro quien lograría hacerse con sus servicios, y lo convertiría en el fichaje más caro de la historia del fútbol sudamericano. Para los seguidores del equipo carioca, la llegada de Gerson genera una expectativa especial. El brasileño se uniría a la zona de creación para abastecer en el frente de ataque a Neyser Villarreal, que recientemente aterrizó en el Mineirao tras su paso por Millonarios y su consagración como goleador en los torneos sub-20.

Gerson, en su etapa en Flamengo Foto: AFP

Villarreal, apodado por muchos como el 'Neymar colombiano' por su habilidad en el uno contra uno, encontraría en Gerson al mentor ideal. Mientras que el brasileño aportaría el equilibrio y la distribución desde la zona medular, el canterano del 'embajador' tendría la libertad necesaria para explotar su velocidad y capacidad goleadora en el último cuarto de cancha.

Con el fichaje del dos veces campeón de la Copa Libertadores con el Flamengo, 'la Bestia Negra' enviaría un mensaje claro a sus rivales en el Brasileirao y en el máximo torneo del continente: el objetivo sería volver a la cima de Sudamérica. La mezcla de la experiencia internacional de Gerson con la frescura y el talento emergente del colombiano posicionaría al equipo de Belo Horizonte como uno de los grandes animadores del año.