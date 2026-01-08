Síguenos en:
Gol Caracol  / "Tuve un cruce con Cristiano Ronaldo, donde me dio a entender como que nos habían pagado"

"Tuve un cruce con Cristiano Ronaldo, donde me dio a entender como que nos habían pagado"

Un jugador argentino recordó una anécdota con Cristiano Ronaldo, cuando este jugaba en el Real Madrid. El portugués lo acusó de recibir incentivos en un partido.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 8 de ene, 2026
Cristiano Ronaldo, con el Real Madrid, en un partido frente a Celta de Vigo
Foto: AFP

