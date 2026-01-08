"Tuve un cruce con Cristiano Ronaldo, donde me dio a entender como que nos habían pagado"

En conversación con el noticiero 'Sportscenter' de 'ESPN', el defensor argentino Gustavo Cabral contó una curiosa historia cuando jugaba con la camiseta del Celta de Vigo. Durante un partido contra el Real Madrid, el central tuvo un cruce con Cristiano Ronaldo, quien en ese momento jugaba en el 'merengue'.

La anécdota ocurrió en los primeros 45 minutos del juego y fue recordada con risas por parte de Cabral. "Pasó todo en el partido en realidad. Yo creo que ahí estaban peleando, si no recuerdo mal, creo que estaban peleando Madrid y Barcelona, la liga. Nosotros jugábamos de local contra el Madrid, y empezando el partido, nosotros teníamos un equipo que era agresivo, teníamos al Tucu Hernández, teníamos a Orellana, a Nolito, jugadores que eran agresivos y presionaban arriba, entonces nuestro juego era así. Y a veces cuando teníamos la pelota, claro, nos gustaba tenerla, nos gustaba circular la pelota, y hubo un cruce entre Ramos y el Tucu Hernández, donde le empieza a decir: están pagados, están pagados. Claro, nosotros no entendíamos nada", contó en primera medida.

Luego, mencionó cómo fue su cruce con el capitán de la Selección de Portugal: "Después, tuve un cruce con Cristiano, donde con la manito me hace, maletín, no, maletín Cabral, como que nos habían incentivado, como que nos habían pagado. Y creo que salió en todos lados, en YouTube creo que está el video. Como que nos habían incentivado y al final nos termina ganando el Madrid 4 a 1, pero todo esto pasó en el primer tiempo. Claro, nosotros con la motivación de jugar contra el Madrid, de estar al 100%, jugábamos en casa, queríamos ganar. Ellos se creían que estábamos pagados o algo, no sé, la verdad, sí que estuvo esos dos cruces entre Ramos y el Tucu Hernández, y Ronaldo conmigo", concluyó.

CR7 siempre se ha caracterizado por ser muy competitivo, por lo que puede considerarse como normal que el enfrentar a un rival de menor envergadura que jugara de manera tan agresiva, le pareciera extraño al luso, y le dijera esas palabras al futbolista de 40 años. El hecho, que quedó en su memoria, demuestra una vez más que el goleador del Al Nassr no deja nada al azar y que en la cancha siempre está atento a cada detalle que pueda afectar a su club.

