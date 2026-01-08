Síguenos en:
Diego Simeone y Vinícius Júnior calentaron el 'derbi' de la Supercopa de España

Diego Simeone y Vinícius Júnior calentaron el 'derbi' de la Supercopa de España

El DT del Atlético de Madrid y el delantero del Real Madrid tuvieron un fuerte cruce de palabras cuando Vinícius Júnior se dirigía al banco de suplentes. ¡Acá el video de lo que pasó!

Por: AFP
Actualizado: 8 de ene, 2026
Vinícius Júnior al momento del cambio en Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Supercopa de España.
Vinícius Júnior al momento del cambio en Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Supercopa de España.
Getty

