Diego Simeone y Vinícius Júnior calentaron el 'derbi' de la Supercopa de España

Real Madrid disputará el domingo la final de la Supercopa de España contra el FC Barcelona en Yedá, Arabia Saudita, tras ganar este jueves por 2-1 al Atlético. Pero en medio de la contienda se presentó una fuerte discusión entre Vinícius Júnior y Diego Simeone, DT de los 'rojiblancos', todo quedó captado en video y que pronto se hizo viral en las redes sociales.

Todo este suceso entre el delantero brasileño y el técnico argentino se presentó cuando 'Vini' iba a ser sustituido, y durante el camino hacia banco de suplentes, el '7' y Simeone tuvieron un cruce de palabras que terminó en amonestación para ambos.

El 'Cholo', a su vez, le hizo una serie de señas que al artillero de los 'merengues' no le gustó nada. Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, también mostró disgusto por la actitud de su colega.

Así se presentó el partido entre 'colchoneros' y 'merengues'

El uruguayo Federico Valverde (2') adelantó al equipo blanco al inicio del choque, y el brasileño Rodrygo (55') amplió la diferencia, que luego contrarrestó el noruego Alexander Sorloth (58'). Pese a la insistencia de los 'colchoneros', que se impusieron a sus rivales en LaLiga por 5-2, la victoria acabó cayendo a favor de los 'merengues'.

Publicidad

El Clásico se reeditará después de que el año pasado se lo llevara el Barça, también en Arabia Saudita, un país que desembolsa cada temporada varias decenas de millones de euros para acoger la competición.

"Este es el camino para poder pelear el título del domingo", afirmó Xabi Alonso en rueda de prensa. "Ha sido un partido muy disputado. Ese gol tempranero de Federico (Valverde) nos ha dado esa ventaja y te hace cambiar un poco. Tienes algo que defender", recalcó el entrenador vasco.

Publicidad

Al ser preguntado por Mbappé, goleador de su equipo, Alonso afirmó que "se encuentra mucho mejor" y que "tendrá las mismas opciones de jugar el domingo que todos los demás", con lo que abrió la puerta a que el astro francés dispute la final.

Real Madrid clasificó a la final de la Supercopa de España. AFP

-La reacción no le alcanzó al Atleti-

Tras el revés tempranero, el conjunto 'colchonero' reaccionó y empezó a presionar más arriba, lo que provocó pérdidas de los blancos en la salida que el 'Atleti' no supo capitalizar.

Los pupilos de Diego Simeone insistieron en ataque, pero fueron los de Alonso quienes estuvieron cerca de anotar el segundo hacia la media hora de encuentro.

Tras una pausa de hidratación el guion cambió y los colchoneros casi consiguen empatar con dos testarazos de Sorloth.

Publicidad

En la segunda parte, Valverde le filtró una pelota a Rodrygo, quien con un control excepcional ganó la posición para luego definir solo frente a Oblak y sellar el segundo tanto 'merengue'.

Pero la tranquilidad madridista duró poco tiempo. En una jugada colectiva por la banda, Giuliano Simeone centró la pelota al segundo palo, donde Sorloth logró ganarle el duelo aéreo a Raúl Asencio para anotar de cabeza y recortar la distancia.

Publicidad

"No le puedo decir nada al equipo, felicitar al rival y a seguir trabajando en la línea en la que competimos hoy (jueves)", declaró Diego Simeone en rueda de prensa.

A la desesperada, el 'Cholo' Simeone introdujo al francés Antoine Griezmann y al estadounidense Johnny Cardoso.

El 'Atleti' tuvo tres oportunidades para empatar antes del final, con dos disparos de Marcos Llorente y uno de 'La Araña' Álvarez que no encontraron portería.

En el lado colchonero, Koke Resurrección confesó sentirse mal por la derrota: "Teníamos ilusión en el torneo. Comenzamos cuesta arriba, lo hemos intentado. Tuvimos ocasiones, pero no entró la pelota".

Acción de juego entre Real Madrid y Atlético de Madrid por la Supercopa de España. AFP