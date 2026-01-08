Xabi Alonso a Diego Simeone: "No es ejemplo de buen deportista, no todo vale; hay que tener respeto"

Real Madrid clasificó a la final de la Supercopa de España este jueves, tras vencer 2-1 al Atlético de Madrid en un partido que estuvo marcado por un tenso momento entre Diego Simeone, director técnico de los 'colchoneros', Vinícius Júnior, mismo que quedó captado por las cámaras de televisión. Xabi Alonso catalogó la conducta del técnico del equipo 'rojiblanco' como un mal ejemplo de deportista.

Según revelaron las cámaras de 'Movistar +', 'Cholo' Simeone le dijo a Vinícius la siguiente frase: "Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo”.

Un intercambio de palabras que, para Xabi Alonso, no “es ejemplo de buen deportista” ya que, en su opinión, “no todo vale”.



“Primero, yo intento ser respetuoso con los jugadores del equipo contrario y no me suelo dirigir. Cuando he escuchado lo que le ha dicho todavía me gusta menos. No es ejemplo de buen deportista y no todo vale. Hay que tener respeto por el rival y lo que pasa en el campo tiene un límite”, valoró el entrenador del Real Madrid.

🗣️ “No es ejemplo de buen deportista”



Momentos de tensión entre Simeone y Vinícius que acabó con cartulina amarilla para ambos, cuando el brasileño fue sustituido en el minuto 80. Momento en el que se escucharon pitos y Simeone, según 'Movistar+', se dirigió a él para decirle: “Escucha, escucha”; a lo que ‘Vini habló con el colegiado Busquets Ferrer para quejarse de que Simeone “siempre está jodiendo”.

Además, en sus redes sociales, el brasileño, tras el partido, publicó un comentario en una publicación recordando la derrota a Simeone: "Has perdido otra eliminatoria", publicó en un vídeo del encuentro.

Circunstancia que Mateu Alemany, director de fútbol profesional masculino del Atlético de Madrid, también comentó en Movistar+.

“Yo no tengo ni idea. Además, lo que suele pasar ahí abajo debería quedar ahí abajo. No tengo constancia de esa situación. Supongo que los protagonistas serán los que lo explicarán, el ‘míster’ (Diego Simeone) en rueda de prensa dirá lo que tenga que decir. Pero estas cosas me parecen irrelevantes. Lo que pasa en el fútbol se queda ahí”, valoró.