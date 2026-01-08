Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Xabi Alonso a Diego Simeone: "No es ejemplo de buen deportista, no todo vale; hay que tener respeto"

Xabi Alonso a Diego Simeone: "No es ejemplo de buen deportista, no todo vale; hay que tener respeto"

El DT del Real Madrid, Xabi Alonso, se refirió a la conducta que tuvo Diego Simeone con Vinícius Júnior en medio de la semifinal de la Supercopa de España, este jueves.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ene, 2026
Comparta en:
Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid, en medio del partido contra Atlético por la Supercopa de España.
Xabi Alonso, director técnico del Real Madrid, en medio del partido contra Atlético por la Supercopa de España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad