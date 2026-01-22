Síguenos en:
Gol Caracol  / Partidos HOY Europa League; atentos a Jhon Durán y a Fenerbahçe vs. Aston Villa

Después de dos días de Champions League, este jueves llegan las emociones de la Europa League con expectativa de ver en acción a Jhon Durán y a Nelson Deossa con Betis.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de ene, 2026
Jhon Durán, delantero colombiano de Fenerbahce, clave en la Supercopa de Turquía con un gol
Getty Images

