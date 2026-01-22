Partidos HOY Europa League; atentos a Jhon Durán y a Fenerbahçe vs. Aston Villa

Este jueves se jugará la séptima fecha de la fase de Liga de la Europa League, en la que se contará con la participación de futbolistas colombianos como en el caso de Jhon Durán, que tendrá un partido con valor con Fenerbahçe, como quiera que se enfrentará contras Aston Villa, uno de sus antiguos equipos y en el que alcanzó figuración gracias a sus goles.

En la previa de dicho compromiso, el entrenador Talisca, del cuadro turco, comentó que “estoy muy feliz de jugar con ambos (Durán y Asensio). Como equipo, como club y como afición, estoy feliz de tenerlos en nuestro equipo. Ambos son buenos futbolistas y buenas personas. Hablamos mucho. Ayudan mucho a nuestro equipo”.

Así las cosas se espera figuración y presencia del joven atacante surgido en la cantera del Envigado y que poco a poco ha venido mejorando en el cuadro de uniforme amarillo y azul.

Pero además de esto, en el Real Betis de igual manera hay presencia de nuestro país con el mediocampista Nelson Deossa, quien viene sorprendiendo con su rendimiento en España y podría ser de la partida frente al PAOK, de Grecia. El que no se encuentra disponible es Juan 'Cucho' Hernández, quien sufrió una lesión muscular en el recto anterior izquierdo y estará de baja unas semanas más.



Cabe indicar que para la hora colombiana, la programación de juegos tendrá un primer turno a las 12:45 del día y después, a las 3 de la tarde se completarán los compromisos pactados en la Uefa Europa League, luego de un par de jornadas con la Champions League a al orden del día.

La página de la Uefa presentó la fecha como "a medida que se acerca el momento decisivo, los equipos luchan por sumar puntos en la fase liga con el objetivo de asegurarse el pase a las eliminatorias".

12:45 hora Colombia

Feyenoord - Sturm Graz

Fenerbahçe - Aston Villa

PAOK - Real Betis

Viktoria Plzeň - Porto

Young Boys - Lyon

Freiburg - Maccabi Tel-Aviv

Bologna - Celtic

Malmö - Crvena Zvezda

Brann - Midtjylland

3:00 p.m. hora Colombia

Roma - Stuttgart

Utrecht - Genk

Salzburg - Basel

Ferencváros - Panathinaikos

GNK Dinamo - FCSB

Nice - Go Ahead Eagles

Rangers - Ludogorets

Celta - Lille

Braga - Nottingham Forest

Los partidos estarán en la señal de Disney + y en la programación de los canales por cable de los que dispone Espn en sus teleoperadores.