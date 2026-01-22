"Richard Ríos tiene la personalidad para jugar en Benfica; en Palmeiras tenía mucha presión"

Uno de los mejores jugadores colombianos del último tiempo es Richard Ríos, quien dio el salto del fútbol sudamericano al europeo. Sin embargo, su proceso de adaptación en el Benfica no ha sido fácil y en un principio recibió las críticas de los aficionados que reclamaban mejoría en su rendimiento por el dinero que se pagó por su fichaje. El nacido en Vegachí fue tomando confianza, pero gracias a un hombre clave: José Mourinho. El DT siempre lo ha respaldado y ha tenido bastante comunicación con él para darle mayores conocimientos y herramientas dentro del terreno de juego.

Ríos ya era uno de los titulares fijos en las toldas del conjunto 'da luz', pero una fuerte caída en el juego contra Porto le provocó una luxación parcial del hombre que lo obliga a guardar reposos por casi un mes. En medio de ese parón, los medios portugueses aprovecharon para consultar algunas fuentes para charlar sobre el mediocampista y se dieron el lujo de contactar Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia.

Richard Ríos fue figura con Benfica en la Champions League. X de @SLBenfica

El estratega argentino puso un foco especial en el ambiente que ha tenido que enfrentar Ríos en el Benfica. "Tiene personalidad, viene de un club con mucha presión, como el Palmeiras, tiene la personalidad para salir de este momento. Creo que el equipo no está en un buen momento, pero no es solo una cuestión individual", dijo de entrada en charla con 'Antena1'.



Lorenzo también dejó en claro que la comunicación entre ambos es muy seguida y al igual que Mourinho le da muchos consejos para que eleve su nivel, sobre todo pensando en el Mundial de 2026. "Hablo constantemente con él sobre lo que necesita mejorar, siempre estamos en contacto, él necesita entender qué necesita el equipo de él semana a semana y luego qué quiere la selección colombiana cuando él venga", concluyó.

Publicidad

Hasta el momento, Ríos ha jugado 32 partidos con Benfica, en los cuales marcó tres goles y dio dos asistencias. En otros registros aparecen 12 tarjetas amarillas y 2.621 minutos de juego. Ahora solo queda esperar cuando será su regreso con el club de Lisboa, tras la lesión de hombro que presenta.

