"Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo que existe en estos momentos”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado que Pep Guardiola, que anunció este viernes el fin de su etapa en el Manchester City, es, “seguramente, el mejor entrenador del mundo que existe en estos momentos”, por esa “capacidad de reinventarse y ganar” y auguró que no estará “mucho tiempo parado”, porque es "de fútbol".

“Hay un montón de entrenadores de distintas características extraordinarios. (Carlo) Ancelotti, (Unai) Emery, Guardiola, Luis Enrique (Martínez), (Mikel) Arteta, (Andoni) Iraola, (Hansi) Flick... No me quiero olvidar, porque hay un montón de entrenadores que son muy buenos y que hacen que sus equipos se identifiquen, que de eso se trata nuestro lugar”, explicó este sábado en rueda de prensa cuando fue interrogado por los tres mejores técnicos de la actualidad en su opinión.

“Guardiola ha hecho un trabajo increíble, como lo es él; seguramente, el mejor entrenador del mundo que en estos momentos existen por esa capacidad de reinventarse y de ganar, porque esto va de ganar y, sobre todo, está en un equipo que todos decimos que llegan todos jugadores buenos, pero tienes que ganar, que no es fácil, y él lo ha repetido, lo ha repetido y lo ha repetido otra vez”, resaltó sobre el preparador del Manchester City actual, pero antes del Barcelona y del Bayern Múnich.

Para él, “eso habla por sí solo de la jerarquía y la calidad que tiene desde su labor”.



“Desearle lo mejor en su vida. No creo que esté mucho tiempo parado, pero seguro que uno o dos años pasarán rápido para volver, porque es de fútbol”, abundó Simeone, que se sintió reflejado en Pep Guardiola cuando expresó sus sensaciones actuales en su salida del Manchester City, con tanta carga de encuentros como hay en cada campaña.

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“Ayer leía un poco lo de Guardiola, en su explicación en conferencia de prensa, y si le cambiaban el nombre, no gané las copas que ganó él claramente, pero sí todo el relato que iba contando me sentía muy identificado con lo que relataba y la consecuencia de estar cada tres días expuestos, cada tres días compitiendo, cada tres días hablando con los futbolistas para la implicación de los partidos más allá de los entrenamientos, la gestión del grupo…”, repasó.

“Y todo esto va generando una bola que no para y vuelve a empezar a los dos días de terminar el anterior partido”, continuó el técnico argentino, que acumula catorce temporadas y media al frente del Atlético.