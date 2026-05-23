¿A qué hora ver HOY Bayern Múnich vs. Stuttgart, EN VIVO POR TV, en la final de la Copa de Alemania?

Este sábado 23 de mayo, el Bayern Múnich enfrentará a Stuttgart, de la mano de Luis Díaz; por la gran final de la Copa de Alemania. Esto, en el mítico estadio Olímpico de Berlín.

Cabe destacar que este podría significar el tercer título de la temporada para el guajiro, desde su llegada al conjunto 'bávaro' en el mercado de verano.

¿A qué hora y en dónde ver, EN VIVO, la gran final de la Copa de Alemania, entre Bayern Múnich y Stuttgart?

Este 23 de mayo, Bayern se verá las 'caras' con Stuttgart, en Berlín, por el duelo correspondiente al último título en juego de la temporada en el fútbol alemán, teniendo en cuenta que la Bundesliga ya finalizó y desde jornadas atrás el equipo de Luis Díaz se había coronado campeón.



Este encuentro está presupuestado iniciar a la 1:00 p.m. (hora colombiana), y tendrá transmisión de ESPN y Disney + Premium.

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Borussia Dortmund, ¡a hacerle 'fuerza' al Bayern Múnich!

El Borussia de Dortmund mirará este sábado con particular atención la final de la Copa de Alemania, que disputarán en Berlín el Bayern de Múnich y el Stuttgart, pues, si los muniqueses ganan, los 'aurinegros' disputarían la Supercopa de Alemania de este año.

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Según recogió este sábado la edición digital del semanario Focus, el Borussia de Dortmund podría ser el otro ganador en términos económicos de la jornada, si en el duelo copero se impone el Bayern de Múnich, pues sólo disputar la Supercopa de Alemania supuso en ingresos el año pasado tres millones de euros al club que levantó ese título y al menos dos al perdedor.

En la Supercopa de Alemania disputada en 2025 se impuso el Bayern de Múnich, que venció al Stuttgart por 2-1, gracias a los goles del inglés Harry Kane y del colombiano Luis Díaz.

Cabe destacar que, el Bayern de Múnich, de ganar la Copa de Alemania este sábado, lograría el doblete, pues ya sumó esta temporada su 35º título de la Bundesliga.

