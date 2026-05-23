A Florentino Pérez le salió contrincante en la presidencia del Real Madrid; rival va de frente

Enrique Riquelme, presidente de la empresa Cox Energy, entregará durante la tarde de este sábado toda la documentación requerida para confirmar su candidatura a la presidencia del Real Madrid, según informaron a EFE fuentes cercanas al empresario.

El empresario acudirá a las oficinas del Real Madrid en Valdebebas (Ciudad Deportiva del club) para presentar la documentación a la junta electoral del club, que tendrá que dirimir, en un plazo máximo de 24 horas, si esta es admitida o no.

En caso de admisión, como ya ocurrió durante la mañana de este sábado con la presentada por el actual presidente, Florentino Pérez, se iniciará la campaña electoral, y se fijará una fecha para las elecciones, con un margen estimado de 15 días.

Estas serían las primeras elecciones a la presidencia del club desde 2006, tras la salida de Pérez en su primera etapa (2000-2006). En estas, Ramón Calderón se impuso con el 29,8 % de los votos a Juan Palacios.



Pérez comenzó su segundo mandato, el actual, el 1 de junio de 2009.

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Entre los requisitos que ha de cumplir Enrique Riquelme para que se de esta circunstancia se encuentran los 187,2 millones de euros de aval, que corresponden al 15 % del presupuesto general de gastos del club, que llegó al récord de 1.248 millones de euros para la temporada 2025-2026.

Aval atado en los últimos días por parte del empresario y que tendrá que ser aprobado por la junta electoral, en base a los estatutos sociales y normas electorales del club.